"Bizde Türk-Kürt, hiç bir kesim ayrımı yok"

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Adalar’daki HDP seçmeni, diğer bölgelerdekine benzemez. HDP seçmeninin bir grubu, muhafazakâr Kürt kardeşlerimizin oluşturduğu Anadolu kültürünü buraya taşımış insanlar. Bir kısmı da kentsel dönüşüme evlerini sokarak gelen insanlar. Muhafazakâr Kürt kardeşlerimizin HDP zihniyetiyle tamamen kandırıldığına inanıyorum. AK Parti’nin onlara vermediği herhangi bir şeyi HDP verebilmiş değildir. Bizim kendi içimizde Türk-Kürt ayrımımız yoktur. Bizim onlar için verdiğimiz ayrı bir savaş vardır. Bunu belli bir kesim anlıyor. Onlara sadece sandıkta değer veren zihniyet, gerçek hayatta değer vermiyor" değerlendirmesinde bulundu.

MHP ile çok güzel bir ittifak sağladıklarını açıklayan AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Biz Meclis üyelerimizi seçerken de bu güzel ittifakı gösterdik. Adalar’da MHP seçmen sayısı çok değil aslında. Ama mevcut olanı da korumak durumundayız. CHP’ye ve DSP’ye destek veren insanlar var. Gerçek MHP’li siyasi liderinin destek verdiği yere destek vermelidir. DSP’ye oy veren bir kitle olduğu söyleniyor. Onunda çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki kitle bir menfaat kitlesidir. Bu kişinin zihniyeti ile alakalı. O tarafa giden arkadaşların da MHP’nin itibarını zedelediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ADALAR’I EN İYİ KİMİN YÖNETECEĞİNİ GÖRMELİLER

İYİ Parti seçmeni hakkında düşüncelerini dile getiren AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “MHP’nin içinden küskün bir grubun ayrılması ve kendilerine diğer partileri çok yakın görmeyip, bir çatı altında oluşmuş bir gruptur. AK Parti ve MHP’nin ittifakı doğrultusunda CHP’ye yakınlaştılar. Çokta fazla yorum yapmak istemiyorum. Zaten diğer partilerden kopmuş insanlar oldukları için CHP’ye destek veriyorlar. Keşke Adalar’ı en iyi kimin yöneteceğini görseler” dedi.