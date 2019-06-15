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"Bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık, bizim 5 bin yıllık tarihimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 21:05 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: - "Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık, bizim 5 bin yıllık tarihimiz var. Ahlat'taki mezar taşlarının üzerindeki sanata, bundan bin yıl önceki taş işlemeciliğimize bakın" - "Geçmişimizde atalarımız birçok devlet kurmuş ve yükselmişler. Bunların tek şiarı adalet. Atalarımız kurdukları devletleri adaletle yükseltmişler. Adaletin temsilcileri olan kadılara da büyük değer vermişler"

VAN (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık, bizim 5 bin yıllık tarihimiz var. Ahlat'taki mezar taşlarının üzerindeki sanata, bundan bin yıl önceki taş işlemeciliğimize bakın. Bizim büyük millet olduğumuzu bu meydan mezarlığı göstermektedir." dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet, eşleriyle Bitlis'in ilçelerini gezdi.

Kentin Tatvan ilçesinde Adliye Sarayı'nı ziyaret eden Cirit ve beraberindekiler, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Cirit, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelede önemli başarıların elde edildiğini belirterek, "Burada ne bir kardeşimizi dışarı bırakabiliriz ne de bir çakıl taşımızı dışarıda bırakıp gidebiliriz. Biz ancak birlik ve beraberlikle büyük Türkiye'yi kuracağız, kimse yalnız başına yapmaz, tarih boyunca bunu yaptık biz. Tarihin ilk dönemlerinde de orta dönemlerle de büyük medeniyetler kurduk. Şu anda PKK terör örgütünün arkasında olan ülkelerin geçmişleri 50 yıllıktır veya 1650'den öteye gitmez. Bizim binlerce yıllık kadim bir tarihimiz ve kültürümüz var. Biz, bu yıl buraya gelmeyi tercih ettik. Antalya'ya, İstanbul ve İzmir'e de gidebilirdik ama buraya verdiğimiz değere binaen arkadaşlarımla geldik." diye konuştu.

Adliye ziyaretinin ardından Tatvan'ın Van Gölü sahilini gezen, vatandaşlarla fotoğraf çektiren Cirit ve Yargıtay mensupları, daha sonra Ahlat ilçesine geçti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından karşılanan heyet, Ahlat Müzesi'ni gezdi, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Mezarlıktaki boyları 4,5 metreye varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşları ve kazı çalışmaları hakkında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan'dan bilgi alan Cirit, Ahlat'ın tarih kokan yer olduğunu belirtti.

- "Atalarımız kurdukları devletleri adaletle yükseltti"

Cirit, daha önce görev yaptığı Ahlat'a her geldiğinde farklı duygulara kapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ahlat bizim tapumuz. Osmanlı ve Selçuklu kalesiyle, Selçuklu Mezarlığı ile burası bizim yurdumuz. Geçmişimizde atalarımız birçok devlet kurmuş ve yükselmişler. Bunların tek şiarı adalet. Atalarımız kurdukları devletleri adaletle yükseltmişler. Adaletin temsilcileri olan kadılara da büyük değer vermişler. Yargıtay Başkanı olarak burada kadılara verilen değerden dolayı kıvanç duyuyoruz. Hep adaletle devletlerimizi yükselttik. Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık, bizim 5 bin yıllık tarihimiz var. Ahlat'taki mezar taşlarının üzerindeki sanata, bundan bin yıl önceki taş işlemeciliğimize bakın. Bizim büyük millet olduğumuzu bu meydan mezarlığı göstermektedir."

Abdurrahman Gazi Türbesi'ni de ziyaret eden Cirit ve heyettekiler, Adilcevaz ilçesindeki ziyaretlerin ardından Van'a döndü.

Heyete, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Kaya eşlik etti.

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