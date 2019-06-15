VAN (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık, bizim 5 bin yıllık tarihimiz var. Ahlat'taki mezar taşlarının üzerindeki sanata, bundan bin yıl önceki taş işlemeciliğimize bakın. Bizim büyük millet olduğumuzu bu meydan mezarlığı göstermektedir." dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet, eşleriyle Bitlis'in ilçelerini gezdi.

Kentin Tatvan ilçesinde Adliye Sarayı'nı ziyaret eden Cirit ve beraberindekiler, hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Cirit, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelede önemli başarıların elde edildiğini belirterek, "Burada ne bir kardeşimizi dışarı bırakabiliriz ne de bir çakıl taşımızı dışarıda bırakıp gidebiliriz. Biz ancak birlik ve beraberlikle büyük Türkiye'yi kuracağız, kimse yalnız başına yapmaz, tarih boyunca bunu yaptık biz. Tarihin ilk dönemlerinde de orta dönemlerle de büyük medeniyetler kurduk. Şu anda PKK terör örgütünün arkasında olan ülkelerin geçmişleri 50 yıllıktır veya 1650'den öteye gitmez. Bizim binlerce yıllık kadim bir tarihimiz ve kültürümüz var. Biz, bu yıl buraya gelmeyi tercih ettik. Antalya'ya, İstanbul ve İzmir'e de gidebilirdik ama buraya verdiğimiz değere binaen arkadaşlarımla geldik." diye konuştu.