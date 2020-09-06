"Bize bir şey olmaz" diyenler

Bize bir şey olmaz' dendi. 'Bize bir şey olmaz' diyenlerin haklı çıkmaması gerekiyor." Banu Güven DW Türkçe için yazdı.18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırıda" bulunmak ve intiharına neden olmak suçlamasıyla tutuklanıp sonra serbest bırakılan Uzman Çavuş Musa Orhan, "Bana bir şey olmaz" demişti. Uzman çavuşluğun kendisini kurtaracağından emindi. Hele hakkında şikayette bulunacak kişi bir kadınsa ve de Kürtse. Yargı onu haklı çıkardı. Bu kadar delile rağmen, adam serbest kaldı. Sakarya'da Mardinli kadın işçi Şilan Demir'e yumruk atan kişi de aynı şekilde "Bana bir şey olmaz" diyerek hareket ediyordu: "Burası Mardin'e benzemez. Burası bizim memleketimiz, jandarma bizim yanımızda, asker bizim, kimse burada sizi tutmaz." İşçiler, anlatımlarına göre, sabah 7'de neşeyle işe başlamışlardı. Şilan Demir'in ifadesiyle ilk eli bitirmişler, sonra ikincisine geçmişlerdi. Bahçe sahibinin torunu gelip, "Kayın biraz" demişti. Onlar da ilerlemişlerdi, ama bahçe sahibi hakaret etmeye başlamıştı. "Koyun sürüsü, it sürüsü, hayan sürüsü" demiş, "namussuzlar" demiş, kızlarla ilgili "ağza alınmayacak bazı sözler" söylemişti. İşçiler hakarete tepki gösterip işi bırakınca, saldırı başlamıştı. Şilan'ın babasına, sonra diğerlerine ve Şilan'a. Hem de iki defa.

Saldırganlardan biri Şilan Demir'i videoda görüldüğü gibi bir kere değil, iki kere darp etti. O sırada başkaları da diğer işçilere saldırıyorlardı. "Burası Mardin değil" diyerek. Saldırıya uğrayanlardan Tuba Demir de, "İsterseniz Kürtlerin bütün sülalesini, isterseniz jandarmanın sülalesini çağırın. Jandarma benim arkamda. Ben serbest kalırım" dediğini aktardı. Bunlar da Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberinden. Anadolu Ajansı da bu konuda haber yaptı, ama yukarıda anlatılanların hiçbiri bu haberde yer almadığı gibi, olayın ayrımcılıktan kaynaklanmadığı öne sürüldü. Haberde Şilan Demir'in şu ifadelerine yer verildi: "Bize hakaret ettikleri için işi bıraktık. Sonra işi bıraktığımız için bizi darbettiler. Altı kişi saldırıya uğradık. İlk defa böyle bir olay yaşadık. Aile çok geçimsizdi. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kürt-Türk çatışması değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey istemiyoruz. Biz Türklerle kardeşiz. Hepimiz kardeşiz." Belli ki Şilan Demir ajansın sorularını cevap vermiş, ajans da o cevapları peş peşe dizmişti. "Kürt-Türk çatışması değil. Öyle bir şey yok" ifadesinden sonra sıralanan "Öyle bir şey istemiyoruz. Biz Türklerle kardeşiz. Hepimiz kardeşiz" ifadeleri aslında mevcut duruma ve olması gerekene işaret ediyordu.