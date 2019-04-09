İSTANBUL (AA) - Türkiye Tiyatro Vakfınca, Türkiye'nin tiyatro mirasından bu alandaki arşivcilik, koleksiyonculuk ve çağdaş müzeciliğe kadar birçok konunun ele alındığı "Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek" paneli düzenlendi.

ENKA Oditoryumu'nda, gazeteci-yazar Zeynep Oral moderatörlüğündeki panelde, Türkiye Tiyatro Vakfı'nın kurucu üyesi dramaturg-yazar Esen Çamurdan, eğitmen-oyuncu Can Gürzap ile Tilbe Saran'ın yanı sıra Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Müze Sergi İşleri Kurucusu Deniz Koç Çeliker ve akademisyen-oyuncu Yavuz Pekman konuştu.

Türkiye Tiyatro Vakfı'nın kurucu üyesi dramaturg-yazar Esen Çamurdan, şimdiye kadar tiyatro müzesinin kurulmasının bakanlıktan ya da yerel yönetimlerinden beklendiğini belirterek, "Türkiye Tiyatro Vakfı'nın bu girişimi bu yüzden çok önemlidir. Tiyatro müzesi için en önemli olan da usta tiyatrocuların anlatacağı sözlü tarihtir." dedi.

- "Müzemizin adı 'Türkiye Tiyatro Müzesi' olacak"

Çamurdan, Türk Tiyatro Vakfı'nın henüz kuruluş aşamasında olduğunu anımsatarak, "Müzemizin adı 'Türkiye Tiyatro Müzesi' olacak. Vakfımız Türkiye tiyatrosu hakkında araştırmalar yapacak, okullarla bu anlamda ilişki içinde olacağız. Öğrencilerden bir ekip kurduk ve sözlü tarih çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.