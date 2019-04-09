İSTANBUL (AA) - Türkiye Tiyatro Vakfınca, Türkiye'nin tiyatro mirasından bu alandaki arşivcilik, koleksiyonculuk ve çağdaş müzeciliğe kadar birçok konunun ele alındığı "Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek" paneli düzenlendi.
ENKA Oditoryumu'nda, gazeteci-yazar Zeynep Oral moderatörlüğündeki panelde, Türkiye Tiyatro Vakfı'nın kurucu üyesi dramaturg-yazar Esen Çamurdan, eğitmen-oyuncu Can Gürzap ile Tilbe Saran'ın yanı sıra Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Müze Sergi İşleri Kurucusu Deniz Koç Çeliker ve akademisyen-oyuncu Yavuz Pekman konuştu.
Türkiye Tiyatro Vakfı'nın kurucu üyesi dramaturg-yazar Esen Çamurdan, şimdiye kadar tiyatro müzesinin kurulmasının bakanlıktan ya da yerel yönetimlerinden beklendiğini belirterek, "Türkiye Tiyatro Vakfı'nın bu girişimi bu yüzden çok önemlidir. Tiyatro müzesi için en önemli olan da usta tiyatrocuların anlatacağı sözlü tarihtir." dedi.
- "Müzemizin adı 'Türkiye Tiyatro Müzesi' olacak"
Çamurdan, Türk Tiyatro Vakfı'nın henüz kuruluş aşamasında olduğunu anımsatarak, "Müzemizin adı 'Türkiye Tiyatro Müzesi' olacak. Vakfımız Türkiye tiyatrosu hakkında araştırmalar yapacak, okullarla bu anlamda ilişki içinde olacağız. Öğrencilerden bir ekip kurduk ve sözlü tarih çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.
Haldun Dormen, Duygu Sağıroğlu, Metin Akpınar ve Ferhan Şensoy gibi isimlerle sözlü tarih çalışmaları için röportajlar yaptıklarını aktaran Çamurdan, müzede Yahudi, Ermeni ve Rum tiyatrosunun da temel unsurlarına yer vereceklerini anlattı.
Eğitmen ve oyuncu Can Gürzap, sanat müzesi kurmakta para ve mekanın öncelikli ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Müzeye konulabilecek Türk tiyatro tarihine ait çok değerli materyaller var ancak eskiden sahnede kullanılan eşyanın önemi şimdiki kadar bilinmiyordu. Bu bakımdan zorluk yaşanabilir." dedi.
Gürzap, uzun yıllardan beri tiyatrolara ödenek ayrılmadığına işaret ederek, oyuncuların kostümlerinin defalarca kullanıldığını ve yıprandığını söyledi.
- "Maddi kaynak olmadan müzenin devam edebilmesi mümkün değil"
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Türk Tiyatro Vakfı'nın kuruluş aşamasında her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini belirterek, "Nitelikli bir özel müze kurabilmek için bilgi, istek, irade, karar, sabır, maddi ve manevi güç, nitelikli ekip, mekan, teknoloji, iyi iletişim, diplomasi, nitelikli paydaşlar ve sürdürülebilirlik gerekiyor." dedi.
Birol, özel müze kurmanın teknik yanlarını ve ilgili kanun maddelerini anlatarak, "Maddi kaynak olmadan müzenin devam edebilmesi de pek mümkün değildir. Ben sadece bilet satarak kendi yağında kavrulabilen bir müze görmedim. Bu işi yapmaya kalkarsanız devlet teşvikleri yeterli olmayabilir, özel bir şirketin sponsorluğunu almanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
Panelde konuşan Deniz Koç Çeliker ise geleneksel müzecilikle yeni müzeciliği karşılaştırarak, yeni müzecilikte kurumsal altyapı ve envanter çalışmalarının önemine değindi.
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