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"Bize düşen görev vatanımızı 104 yıl önceki ruhla korumaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklar üzerinde bizlere düşen görev, içten ve dıştan gelen her türlü kalleşliğe, hile ve tuzağa rağmen kardeşçe, bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 104 yıl önceki aynı ruhla, heyecanla ve kararlılıkla korumaktır"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklar üzerinde bizlere düşen görev, içten ve dıştan gelen her türlü kalleşliğe, hile ve tuzağa rağmen kardeşçe, bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 104 yıl önceki aynı ruhla, heyecanla ve kararlılıkla korumaktır." ifadelerini kullandı.

Uzunkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitler adına "Şehitler Günü"nü idrak etmenin millet olarak onurunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren asil bir millet olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Özgürlük ve bağımsızlığını onuruyla ve emsalsiz kahramanlıklarla elde eden bu millet, tarihin her döneminde vatanın bölünmez bütünlüğünü, vatan topraklarını koruma ve karşısına çıkarılan engelleri aşma kararlılığını göstermiş, yüz binlerce şehit ve gazi vermesine rağmen bağımsızlığından asla ödün vermemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Celal Uzunkaya, tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile Türk milletinin, "Ya istiklal ya ölüm." diyerek kendisini tarihten silmek isteyenlere, her türlü yokluk ve imkansızlıklarına rağmen büyük bir ders verdiğini ve tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez." dedirttiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Çanakkale bize bir kez daha öğretmiş ve tüm dünyaya da göstermiştir ki yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı kimse indiremeyecektir. Şehadetleri dinin temeli olan ezanımızı bir an bile olsa kimse dindiremeyecektir. Uğrunda nice canlar verilse de mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirilmeyecektir. Hakk'a tapan yüreklerin topyekûn vurduğu bu aziz milletin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla ve kata muvaffak olamayacaklardır. Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklar üzerinde bizlere düşen görev içten ve dıştan gelen her türlü kalleşliğe, hile ve tuzağa rağmen kardeşçe, bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 104 yıl önceki aynı ruhla, heyecanla ve kararlılıkla korumaktır."

- Emniyetten "Çanakkale Zaferi" videosu

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla video hazırlandı.

Çanakkale Savaşı esnasında çekilen görüntüler ile Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki fotoğraflarına yer verilen video, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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