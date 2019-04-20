MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "En doğru, en makul kararı Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır. 17 gün boyunca mazbatayla yatan mazbatayla kalkan, toplumu kutuplaştıran, siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan sayın İmamoğlu ve partisi büyük bir yanlışın faili olmuşlardır. Mazbata almakla iş bitmemiştir. Süreç sonlanmamıştır." dedi.

Bahçeli, partisince Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, terör örgütlerini küresel çıkarları için kullananlarla, teröre karşı savaş verenlerin aynı mihraklar olduğunu bildirdi.

Bu mihrakların kanlı gündemlerinde Türkiye'nin olduğunu aktaran Bahçeli, "Tavşana kaç, tazıya tut." diyenlerin aynı odaklar olduğunu söyledi.

Milletleri kendi coğrafyalarında, kendi beşeri ve ekonomik kaynaklarından vazgeçmeye zorlamanın siyasetin yeni ismi olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu: