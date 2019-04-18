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"Bize her yer Trabzon"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou-Berger Ankara'daki Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı - Babası Trabzon doğumlu sefire Georgiadou-Berger: - "Bize her yer Trabzon"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in eşi, babası Trabzon doğumlu Marilena Georgiadou-Berger, "Bize her yer Trabzon." dedi.

Berger çifti, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun daveti üzerine başkentte Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Trabzon Günleri"nin açılışına katıldı.

Büyükelçi Berger, yaptığı konuşmada, programa davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AB Türkiye Delegasyonunun Trabzon ile kuvvetli bağlara sahip olduğunu belirtti.

Trabzon'da birçok güzel faaliyet düzenlediklerini anlatan Berger, "Kısa bir süre önce AB ülkelerinin büyükelçileriyle Trabzon'a seyahatimizden harika anılarla döndük. Bugünkü etkinlik çok yakında Trabzon'a yeniden gitmemiz için ilham veriyor. Delegasyonda Trabzon'u seven çok kişi var ancak en büyük 'Trabzonsever' eşim." ifadesini kullandı.

Babası Trabzon göçmeni olan sefire Georgiadou-Berger, Türkçe yaptığı konuşmasında, "Burada olmaktan çok mutluyum. Davetinizden dolayı teşekkür ederiz. Bize her yer Trabzon." dedi.

Marilena Georgiadou-Berger'in dedesinin Trabzon Rumlarından olduğu, babasının ise 1924'te mübadele ile Trabzon'dan Yunanistan'a göç ettiği öğrenildi.

Trabzon günleri 21 Nisan'a kadar sürecek.

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AB Türkiye delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger Marilena Georgiadou-Berger Trabzon Günleri

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