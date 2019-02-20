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Bizet’in ihtiraslı 'Carmen'i kapalı gişe

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden Georges Bizet'in dünyaca ünlü eseri 2 perdelik 'Carmen' operası, kapalı gişe sahneledi.

Bizet’in ihtiraslı 'Carmen'i kapalı gişe

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları tarafından uzun süredir provaları devam eden Georges Bizet'in dünyaca ünlü eseri 2 perdelik 'Carmen' operası, kapalı gişe sahneledi.
Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eseri, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan eserin librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy’in yazdığı 'Carmen' operasının rejisörlüğünü Haldun Özörten yapıyor. Vladimir Lungu orkestra şefliğini üstlendi. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz, koreografisi Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir imzasını taşıyan eserin koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapıyor.
Tütün fabrikasında çalışan güzeller güzeli Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki ihtiraslı aşk hikayesinin konu edildiği eserde, başlıca rolleri; Gülden Vurandemir, Ferda Yetişer (Carmen), Bülent Bezdüz, Ali Murat Erengül (Don Jose), Faik Mansuroğlu, Mehmet Ali Tutar (Escamillo), Işıl Azaz, Bengi İspir Özdülger, Serin Saybaşılı (Michaela), Yusuf Ziya Büyükaslan, Serkan Sevinç, K. Erdem Özdemir (Zuniga), Mehmet Erkoç, Hulusi Polat (Morales), Pınar Olgun Güven, Funda Uyanık (Frasquita), Pınar Duygu Çınar, Dilara Köse, Özlem Pamuk (Mercedes), Serkan Karagöz (Le Dancaire) ve Mustafa Özer (Le Remendado) paylaşıyor.
Eseri önceki sezon Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde sahneye koyan rejisör Haldun Özörten, "Muhteşem bir çalıma döneminin arkasından seyircinin çok sevdiği bir Carmen’i sahneye koymanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek gelen tepkiler gerek duyduklarımız Carmen’i çok sevdiği, farklı yorumundan mutlu olduğunu gördük. Nice güzel projelerle Mersin seyircisi ile buluşmaya devam edip sanatseverlere en iyi en kaliteli eserli sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Yoğun ilgi nedeni ile eser 23 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da yeniden sahnelenecek.

FOTOĞRAFLI

Bizet’in ihtiraslı 'Carmen'i kapalı gişeBizet’in ihtiraslı 'Carmen'i kapalı gişeBizet’in ihtiraslı 'Carmen'i kapalı gişeBizet’in ihtiraslı 'Carmen'i kapalı gişe

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