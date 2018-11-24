‘Bizi Açlıkla Terbiye Etmeye Çalışıyorlar’

Dilek Kanlıbaş Demir 16 yıllık öğretmenken, 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen’e üye olan Demir, öğretmenliğe geri dönmeyi umduğunu söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde VOA Türkçe’ye konuşan Demir, “Kimileri bu işi para için yaparken, ben çok sevdiğim için yapıyordum” dedi. İhraç kararını evinde yemek yerken bir arkadaşından gelen mesajla öğrendiğini söyleyen Demir o anki duygularını şöyle anlattı: “Çiğnediğim lokma boğazıma dizildi. Şoke oldum. İlk aklıma gelen öğrencilerime ve velilere ne diyeceğim oldu.” “Tekrar dönmeyi umut etmek istiyorum” İhraç edildiğinde Çiğli’deki Güzeltepe İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Demir, yaptığı çalışmalardan dolayı birçok takdir ve ödül aldığını belirtti: “Çalıştığım bölge varoş bir bölgeydi. Daha çok ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyan insanlardan oluşuyordu. Ben okuldaki dezavantajlı çocuklardan şiddet gören kadınlara, ekonomik sorun yaşayan bütün insanlarla iletişim halindeydim. Tekrar dönmeyi umut etmek istiyorum. Maddiyattan öte, manevi olarak boşluk içindeyim.”

Tekrar mesleğini yapabilmek için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvuran Demir, 1,5 yılı geçkin bir süredir dilekçesine cevap bekliyor. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu ise, internet sitesinden yaptığı duyuruda KHK’larla 125 bin 678 kamu görevlisinin ihraç edildiğini, 9 Aralık 2018 tarihi itibariyle Komisyon’a 125 bin başvuru yapıldığını duyurdu. Açıklamada 42 bin dilekçe hakkında karar verildiği, 83 bin başvuruyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. Komisyon incelediği başvurulardan 39 bini hakkında ret, üç bini hakkında kabul kararı verdi. “OHAL Komisyonu, oyalama komisyonu olmuş” Dilek’le birlikte aynı Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edilen Eğitim-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç da dilekçesine cevap bekleyenlerden. Hasan Ali Kılıç’a göre ihraç kararlarının nedeni “AKP politikalarına biat etmemek.” Kılıç, “Bir dilekçeye iki ayda cevap vermeleri gerekirken komisyon hala verdiğimiz dilekçeleri incelememiş. Biraz daha sürünelim, biraz daha açlıkla terbiye olalım istiyorlar. AKP politikalarını benimsemediğimiz için, AKP’nin memuru olmadığımız için…” diyor.