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"Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "(Yerel seçimler) Aramıza nifak tohumu ve fitne atanlara, bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım" - "Kürt vatandaşımızın çocuğu zarar gördüğünde, bir Cumhurbaşkanımızın düştüğü hale bakın bir de onların hallerine bakın"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yerel seçimlere ilişkin, "Aramıza nifak tohumu ve fitne atanlara, bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım." dedi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere beraberinde Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ile Şırnak'a gelen Yerlikaya, Kaymakamçeşme köyünde gençlerle buluştu.

Yerlikaya burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin devletin kaynaklarını şehre en doğru şekilde aktarmak olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Aramıza nifak tohumu ve fitne atanlara, bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım. Gelin bir olalım, beraber olalım, kalben yaklaşalım, birbirimizi sevelim. Cumhur İttifakı'nı diriltelim. Beraberce yolumuza devam edelim. Bizim hedefimiz burada sizlere bugüne kadar görmediğiniz hizmetlerin daha fazlasını yapmak. Biz size efendilik değil hizmetkar olmak için buradayız."

Yerlikaya, 31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine işaret ederek, "Sadece belediyeyi oylamayacağız. Biz Orta Doğu'daki, Balkanlardaki, Afrika'daki mazlumları da oylayacağız. Bugün mazlumların umudu bir cumhurbaşkanı var. Bugün mazlum için ağlayan, mazlum için dertlenen bir cumhurbaşkanı var. Biz bu düstur ile yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Belediyeye görevlendirme yapılmadan önce Şırnak'a belediye hizmetinin sunulmadığını vurgulayan Yerlikaya, şunları aktardı:

"Sizi sömürüp kime hizmet ettikleri belli olmayan kişilerin ardından gitmeyin. Gelin bir olalım. Biz sırtımızı devletimize verip yolumuza devam edelim. Bunların 'Kürt vatandaşımız, vatandaşımıza hizmet edeyim' diye bir dertleri yok. Kürt vatandaşımızın çocuğu zarar gördüğünde, bir Cumhurbaşkanımızın düştüğü hale bakın bir de onların hallerine bakın."

Gençlerin talebi üzerine Yerlikaya, Yeniaslanbaşar ve Kaymakamçeşme köylerine birer semt sahası yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "(Yerel seçimler) Aramıza nifak tohumu ve fitne atanlara, bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım" - "Kürt vatandaşımızın çocuğu zarar gördüğünde, bir Cumhurbaşkanımızın düştüğü hale bakın bir de o

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"

Birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım"
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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Kaymakamçeşme köyü şırnak

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