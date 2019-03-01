Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir yeri ve ilçeyi almayı bırakın Türkiye'nin yönetimini bize verseler bile bizi bölücülerle bir araya getiremezler. Bizi diğerlerinden ayıran fark budur." dedi.

Destici, bir otelde düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, Türkiye'de yerel seçimlere ilk defa ittifaklarla girildiğini söyledi.

İttifakların 31 Mart seçimlerini diğer seçimlerden ayıran en büyük özellik olduğunu aktaran Destici, bir tarafta AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, öbür tarafta ise CHP ile İYİ Parti kısmen de Saadet Partisi ve HDP'nin içinde olduğu Millet İttifakı olduğunu kaydetti.

Yine bazı partilerin seçime amblemleriyle katılamadığını iddia eden Destici, ortak belediye başkanları ve ortak meclis üyelikleriyle seçime gidildiğini gördüklerini bildirdi.

Tüm bunlara karşı kendi partilerinin bir duruşu olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Partimiz kurulduğundan bugüne milletini, devleti, inancını, kültürünü, Türk ve İslam coğrafyasını öncelemiş siyasi bir harekettir. Dolayısıyla bu noktada partimizin duruşu devletin bekası, ülkemizin bütünlüğü ve milletin istiklalinin yanında duranların tarafını seçmek olmuştur. Hiçbir şekilde siyasi bölücülerle bir araya gelmeyeceğiz. Bizim dolaylı ya da dolaysız açık veya gizli siyasi bölücülerle herhangi bir noktada bir araya gelmemiz mümkün değil. Her ne adına olursa olsun. Bir yeri ve ilçeyi almayı bırakın Türkiye'nin yönetimini bize verseler bile bizi bölücülerle bir araya getiremezler. Bizi diğerlerinden ayıran fark budur."