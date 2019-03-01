HABER

"Bizi bölücülerle bir araya getiremezler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bir yeri ve ilçeyi almayı bırakın Türkiye'nin yönetimini bize verseler bile bizi bölücülerle bir araya getiremezler. Bizi diğerlerinden ayıran fark budur" - "Özellikle büyük şehirlerde bir bloklaşma oldu. Biz de bu bloklaşma içerisinde arkadaşlarımızın ve teşkilatlarımızın gücünü daha iyi kullanmak adına yarışabileceğimiz ve iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir yeri ve ilçeyi almayı bırakın Türkiye'nin yönetimini bize verseler bile bizi bölücülerle bir araya getiremezler. Bizi diğerlerinden ayıran fark budur." dedi.

Destici, bir otelde düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, Türkiye'de yerel seçimlere ilk defa ittifaklarla girildiğini söyledi.

İttifakların 31 Mart seçimlerini diğer seçimlerden ayıran en büyük özellik olduğunu aktaran Destici, bir tarafta AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, öbür tarafta ise CHP ile İYİ Parti kısmen de Saadet Partisi ve HDP'nin içinde olduğu Millet İttifakı olduğunu kaydetti.

Yine bazı partilerin seçime amblemleriyle katılamadığını iddia eden Destici, ortak belediye başkanları ve ortak meclis üyelikleriyle seçime gidildiğini gördüklerini bildirdi.

Tüm bunlara karşı kendi partilerinin bir duruşu olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Partimiz kurulduğundan bugüne milletini, devleti, inancını, kültürünü, Türk ve İslam coğrafyasını öncelemiş siyasi bir harekettir. Dolayısıyla bu noktada partimizin duruşu devletin bekası, ülkemizin bütünlüğü ve milletin istiklalinin yanında duranların tarafını seçmek olmuştur. Hiçbir şekilde siyasi bölücülerle bir araya gelmeyeceğiz. Bizim dolaylı ya da dolaysız açık veya gizli siyasi bölücülerle herhangi bir noktada bir araya gelmemiz mümkün değil. Her ne adına olursa olsun. Bir yeri ve ilçeyi almayı bırakın Türkiye'nin yönetimini bize verseler bile bizi bölücülerle bir araya getiremezler. Bizi diğerlerinden ayıran fark budur."

- "Kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz"

Destici, bazı partilerin açık veya gizli bir şekilde siyasi bölücülerle ittifak yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi bakıyorsunuz seçime giderken bazıları çok aleni olmasa da gizli bir şekilde siyasi bölücülerle ittifak yapıyor. Siyasi bölücülerden listeler için isim alıyorlar. 'Hayır biz siyasi bölücülerin desteğini istemiyoruz' diyemiyorlar. Susuyorlar, o desteği kabul ediyorlar. Türkiye'de siyasi bölücülüğü güçlendiren de bu tavır ve anlayışlar olmuştur. Özellikle büyük şehirlerde bir bloklaşma oldu. Biz de bu bloklaşma içerisinde arkadaşlarımızın ve teşkilatlarımızın gücünü daha iyi kullanmak adına yarışabileceğimiz ve iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz. İnanıyorum ki bu seçimler partimizin bugüne kadar girdiği en fazla belediye başkanı kazanarak çıktığı bir seçim olacaktır. Allah'ın izniyle böyle bir başarıyı hep birlikte elde edeceğiz."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı açtıÜlkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nı açtı
AK Parti'li Sarıeroğlu: 16 yılda kadın konusunda devrim yapıldıAK Parti'li Sarıeroğlu: 16 yılda kadın konusunda devrim yapıldı
Anahtar Kelimeler:
aday tanıtım toplantısı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici seçim

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.