'Bizi dehşete düşürdü' O ülkeyi karıştıran olay! Huzurevine silahlı saldırı: 5 ölü 'Son çağrı' deyip...

Hırvatistan’ın Daruvar kasabasındaki bir huzurevine yerel saatle 10.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 7 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre sonra bir kafede yakalandı. Acil durum ekiplerinin gerekli yardımı sağlamak ve inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

"KORKUNÇ BİR UYARI VE SON BİR ÇAĞRI"

Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic yaptığı açıklamada, saldırının benzeri görülmemiş vahşi bir suç olduğunu belirterek, "Bu tüm yetkili kurumlara, silahlanmanın daha sıkı kontrol edilmesi de dahil olmak üzere toplumdaki şiddeti önlemek için daha fazlasını yapmaları yönünde korkunç bir uyarı ve son bir çağrıdır" dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, "Daruvar’daki huzurevinde 5 kişinin öldürülmesi bizi dehşete düşürdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve yaralıların iyileşmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Yetkililer, şahsın saldırıyı neden işlediğine ilişkin soruşturma başlatırken, saldırganın Hırvatistan’ın bağımsızlık savaşında yer alan gazilerden biri olduğu tahmin ediyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır