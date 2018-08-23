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"Bizi diğer devletlerle karıştırmasınlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: -"Bizler 16 büyük devlet kurmuş, koskoca bir imparatorluğu yönetmiş atalarımızın torunlarıyız. Bizi diğer devletlerle karıştırmasınlar. Biz inandığımız her şeyi yapacak güçteyiz. Allah'ın izniyle bu mücadelemiz sürecek" -"Ülkemizin, milletimizin, devletimizin üzerinde, ekonomik anlamda yine bir darbe girişiminde bulunmaya çalıştılar. Bunu sizler de görüyor, yaşıyorsunuz. Neden bunlar oluyor? Çünkü Türkiye büyüyor ve güçleniyor. Türkiye artık küresel ölçekte söz sahibi oluyor"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Bizler 16 büyük devlet kurmuş, koskoca bir imparatorluğu yönetmiş atalarımızın torunlarıyız. Bizi diğer devletlerle karıştırmasınlar. Biz inandığımız her şeyi yapacak güçteyiz. Allah’ın izniyle bu mücadelemiz sürecek." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Erdemli ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma yönüne değindi, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yardıma ihtiyaç duyanların her zaman yanında olduklarını belirten Elvan, Türkiye'nin yaşadığı sorun ve sıkıntılar karşısında da dimdik mücadele ettiklerini vurguladı.

Elvan, son dönemlerde Türkiye üzerinden oyunlar oynandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz ülkeyi büyütüp, güçlendirmek istedik, önümüze her türlü engeli koymaya kalktılar. Yeri geldi muhtıra vermeye kalktılar, partimizi kapatmaya çalıştılar, insanları birbirine düşürmek için Gezi hadiselerini başlattılar. Yeri geldi 15-25 Aralık'ta yargı darbe girişiminde bulundular. Son olarak 15 Temmuz'da bu ülkenin ekmeğini yeyip, suyunu içen, sizin verdiğiniz vergilerle maaşlarını ödediğimiz o hain teröristler ve onu (Fetullah Gülen) dışarıdan destekleyenler, bu ülkeyi bölüp, parçalamak istedi."

Türkiye'nin, çok çetin bir mücadelenin içerisinde olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin, milletimizin, devletimizin üzerinde ekonomik anlamda yine bir darbe girişiminde bulunmaya çalıştılar. Bunu sizler de görüyor, yaşıyorsunuz. Neden bunlar oluyor? Çünkü Türkiye büyüyor ve güçleniyor. Türkiye artık küresel ölçekte söz sahibi oluyor. Kendi kararını kendi veren bir millet var artık. Birilerinin ya da dışarıdan gelen talimatlarla değil, millet kendi kararını veriyor. Milletin sözünü dinleyen bir Cumhurbaşkanı var. Bu mücadele devam edecek. Emin olun ki bu mücadeleden hep birlikte zaferle çıkacağız. Biz milletimize güveniyoruz. Bizler 16 büyük devlet kurmuş, koskoca bir imparatorluğu yönetmiş atalarımızın torunlarıyız. Bizi diğer devletlerle karıştırmasınlar. Biz inandığımız her şeyi yapacak güçteyiz. Allah’ın izniyle bu mücadelemiz sürecek.”

Elvan, ilçede yapılması planlanan projeleri de anlatarak, yerel seçimler için destek istedi.

Konuşmasının ardından Elvan, kendisine eşlik eden AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile partililerle bayramlaştı.

Silifke ve Mut ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına da katılan Elvan, partililerle bayramlaşarak sohbet etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan Mersin

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