HABER

"Bizi dünyaya anlatacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Serkan Yazıcı: - "Bizi dünyaya anlatacak, dünyaya tanıtacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız. Özel ekiplerle uygulamaya hazır, mimari projeleri çizilmiş, çok kıymetli projelerle karşınızdayız. Marmaris'e 48 proje çok yakışacak çok değer katacak"

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, "Bizi dünyaya anlatacak, dünyaya tanıtacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız. Özel ekiplerle uygulamaya hazır, mimari projeleri çizilmiş, çok kıymetli projelerle karşınızdayız. Marmaris'e 48 proje çok yakışacak çok değer katacak" dedi.

Yazıcı, meclis üyesi adayları ve projelerini tanıttığı toplantıda, particilik, ayrımcılık ve zulüm yapmayacağını, Marmaris'e hizmet edeceğini dile getirdi.

İlk projesini termal üzerine kurduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Termal çok önemli bir konu. Marmaris'te o kadar güzel şeyler olacak ki sizler bile hayal edemeyeceksiniz. 12 ay turizm için termal, spor ve sağlık turizmi olmazsa olmazımız. Bizi dünyaya anlatacak, dünyaya tanıtacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız. Özel ekiplerle uygulamaya hazır, mimari projeleri çizilmiş, çok kıymetli projelerle karşınızdayız. Marmaris'e 48 proje çok yakışacak çok değer katacak." diye konuştu.

Rahmetli babası İbrahim Yazıcı'nın kendisine 7 vasiyeti olduğunu aktaran Yazıcı, "Bunun 6 tanesini gerçekleştirdim. Son vasiyeti de yaşlı bakım evi yapılmasıydı. Bunu da kendim, şahsi olarak ben yapacağım. Marmaris'e yaşlı bakım merkezi yapacağım." iadelerini kullandı.

Yazıcı, seçim çalışması süresince kimseden oy istemediğini, projeleriyle halkın karşısına çıktığını vurgulayarak, "Marmaris'in geleceğe bir mesaj vereceğine inanıyorum. Hoşgörü ve tevazuu içinde, ayırım yapmayan bir başkan olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılan sanatçı Metin Öztürk de konuşmasında Serkan Yazıcı'ya oy istedi.

Yazıcı'yı çeyrek asırdan fazla süredir tanıdığını anlatan Öztürk, "Böyle konularda çok fazla referans olmak herkes için mümkün olmaz. Kalbi, aklı ve vicdanı temiz bir başkan bulamazsınız. Adam gibi adam olmak özel bir durumdur. Kendisine şans dilemek ve gücümüz yettiğince arkasında olacağımızı belirtmek için buradayım. Bu arada sandıkta da gözlemci benim, ona göre." dedi.

Toplantıda, turizm, eğitim, spor, gençlik, kültür ve sanat, sosyal yaşam, teknoloji, birlikte yönetim, alt yapı, denizcilik ve çevre başlıklarından oluşan 48 projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Erdoğan: Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın (2)Erdoğan: Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın (2)
Karamollaoğlu: “Türkiye’de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz”Karamollaoğlu: “Türkiye’de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz”
Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı Marmaris Muğla Serkan Yazıcı

En Çok Okunan Haberler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.