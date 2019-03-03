"Bizi dünyaya anlatacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız"

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, "Bizi dünyaya anlatacak, dünyaya tanıtacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız. Özel ekiplerle uygulamaya hazır, mimari projeleri çizilmiş, çok kıymetli projelerle karşınızdayız. Marmaris'e 48 proje çok yakışacak çok değer katacak" dedi.

Yazıcı, meclis üyesi adayları ve projelerini tanıttığı toplantıda, particilik, ayrımcılık ve zulüm yapmayacağını, Marmaris'e hizmet edeceğini dile getirdi.

İlk projesini termal üzerine kurduğuna dikkati çeken Yazıcı, "Termal çok önemli bir konu. Marmaris'te o kadar güzel şeyler olacak ki sizler bile hayal edemeyeceksiniz. 12 ay turizm için termal, spor ve sağlık turizmi olmazsa olmazımız. Bizi dünyaya anlatacak, dünyaya tanıtacak sporcuları Marmaris'ten çıkaracağız. Özel ekiplerle uygulamaya hazır, mimari projeleri çizilmiş, çok kıymetli projelerle karşınızdayız. Marmaris'e 48 proje çok yakışacak çok değer katacak." diye konuştu.

Rahmetli babası İbrahim Yazıcı'nın kendisine 7 vasiyeti olduğunu aktaran Yazıcı, "Bunun 6 tanesini gerçekleştirdim. Son vasiyeti de yaşlı bakım evi yapılmasıydı. Bunu da kendim, şahsi olarak ben yapacağım. Marmaris'e yaşlı bakım merkezi yapacağım." iadelerini kullandı.