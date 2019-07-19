Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin müttefiki olduğunu iddia eden, stratejik ortak olduğunu söyleyenlerin ülkenin önüne tuzak kurmaktan geri kalmadığını belirterek, "Biz de bunları biliyor ve ona göre vaziyet alıp yolumuza devam ediyoruz. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasınlar. Bizim için en büyük tehdit budur. Bizi içimizde ötekileştirmek, birbirimize düşürmek en büyük tehdittir." dedi.

Bakan Turhan, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali" kapsamında Şemsiye Sokak'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Turhan, Kafkas Dans Grubu'nun gösterisini ve kayısı çekirdeği çıkarma yarışmasını izledi, esnafla sohbet etti.

Daha sonra Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret eden Turhan, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın, Anadolu'nun kalbinde kavşak görevi gördüğünü söyledi.