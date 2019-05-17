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"Bizi sevmeyenleri de seviyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz." dedi.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları kırmayarak fotoğraf çekildi.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yıldırım, seçim koordinasyon merkezinin hazırladığı program için Eyüpsultan'da bulunduğunu söyledi.

Dün katıldığı opera gösteriminde "Her şey çok güzel olacak" sloganlarına gülümseyerek ve alkış yaparak karşılık verdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz." dedi.

"Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor." yanıtını verdi.

Binali Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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