Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "AB üyeliği olabilir ama günün sonunda Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Kıbrıs Türk halkıyla bağlarının güçlenerek devam etmesi çok önemlidir. Bizi Türkiye'den kimse koparamaz." dedi. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Başbakan Tatar, Vakıflar İdaresi'nin davetiyle Türkiye'den gelen Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol'un da yer aldığı heyeti kabul etti. Kabulde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Benter ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Hekimoğlu, Türkiye'den selamlar getirdiğini belirterek, iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi ve sürdürülmesi için kültürel ilişkileri önemsediklerini söyledi.

"Siyasetin ve ticaretin rüzgarı farklı eser ama kültürün rüzgarı bir kere eser, yerleştireceklerini yerleştirir." diyen Hekimoğlu, Vakıflar İdaresi ile bir dizi projede çalışma imkanı bulmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Hekimoğlu, şimdi ve gelecekte yer alacakları tüm programlarda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. - "Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar yüreğimize su serpti" Başbakan Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile siyasi, kültürel her türlü bağı önemsediklerini ifade ederek, Kapalı Maraş'taki incelemeler ve envanter çalışması için iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Siyasetin gereği Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının savunulmasında, 1571'de ve sonrasında 1974'de gelenlerin kaynaşmasıyla yola devam ettiklerini belirten Tatar, "Tabii ki Türkiye'nin hayati öneme sahip destekleriyle." dedi. Türkiye’nin garantörlüğünün önemini yeniden dile getirmek istediğini söyleyen Tatar, Kıbrıs davasının hala devam ettiğini, her ne kadar kendileri için barışın 1974'te tescil edilmiş olsa da uluslararası camiadan, bir anlaşma olması ve Kıbrıs'ın AB'de yerini bulması şeklinde baskı gördüklerini söyledi.