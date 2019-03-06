"Bizim 5 bin projemiz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "'Yavaş yavaş' diyor, bizim 5 bin tane projemiz var yavaş yavaş değil, uçak gibi yapacağız." dedi.

Mehmet Özhaseki, daha sonra Türk-İş Genel Merkezi'ne geçti.

Konfederasyona bağlı sendikaların yöneticilerinin de bulunduğu ziyaret sırasında Özhaseki, belediye başkanlığı dönemindeki sendikal konulara değinerek sendika başkanlarıyla sohbet etti.

Özhaseki'ye Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Ankara Milletvekili Barış Aydın da eşlik etti.

- Özhaseki, Hak-İş Kadınları Günü programına katıldı

Özhaseki, Hak-İş tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" programına katıldı.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "MHP ile ortak olduk kol kola girdik. Ortaklık bu devlet düşmanlarına karşı gerek çukur eylemleri kazarak devlet ilan edenlere karşı gerekse 15 Temmuz'da hain bir şekilde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ alçağına ve ekibine karşı, gerekse bu devleti bölmek isteyenlere karşı yapılmış en meşru, en doğru ve toplumsal mutabakat olarak en geniş bir tabana oturan mutabakattır." ifadelerini kullandı.

Kendileri için yerli ve milli olmanın önemine işaret eden Özhaseki, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.