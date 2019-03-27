HABER

"Bizim anlayışımızda insana değer vermek var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece çevre düzenlemesi yok. Bizim anlayışımızda insana değer vermek var"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece çevre düzenlemesi yok. Bizim anlayışımızda insana değer vermek var." dedi.

Malatya'nın Darende ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Destici, vatandaşlara hitap etti.

Destici, Darende'nin ekmeğini yediğini, suyunu içtiğini, ilçe halkını çok iyi tanıdığını belirtti.

Yerel seçimlerin ülke, millet, devlet ve ilçe için hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Adayımızın başarılı olmasını arzu ediyoruz çünkü biz hizmete talibiz. Darende gerçekten bizim için Türkiye'deki müstesna ilçelerden bir tanesi. Pazar günü adayımıza teveccüh gösterirseniz inşallah burayı daha da büyüteceğiz, huzurlu ve daha müreffeh bir Darende olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Destici, diğer partilerden "bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız" gibi söylemler olabileceğini savunarak, "Bunlara itibar etmeyin. Onların sözü, pazara kadar. Pazar günü de sözü millet söyleyecek. Yerel yönetimlerde önemli olan birinci derecede seçilecek olan belediye başkanıdır. Ne demiş atalarımız 'At binenin, kılıç kuşananın.' Siz dünyanın en iyi atını, at binmeyi bilmeyen insana verseniz binemez. İki adım sonra düşer." ifadelerini kullandı.

Kimseyle kavgaları olmadığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Biz burada Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren AK Parti'ye gönül veren tüm partililerin oyunu istiyoruz. Çünkü biz burada herkese hizmet etmeye talibiz. Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece çevre düzenlemesi yok. Bizim anlayışımızda insana değer vermek var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir ecdadın torunlarıyız. 'Biz yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' diyen Yunus Emre'nin evlatlarıyız. Biz, önceliğimizi hiçbir ayrım gözetmeksizin buradaki insana vereceğiz. Belediyemizin tüm imkanlarını üreticilerimiz için seferber edeceğiz."

Destici, daha sonra Darende Kaymakamı Enver Zengince ve Belediye Başkanı Süleyman Eser ile Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti.

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Binali Yıldırım'dan su ve doğalgaza indirim açıklamasıBinali Yıldırım'dan su ve doğalgaza indirim açıklaması
Akşener: Kardeşlerimize PKK'lı damgasını vuruyorsan bu ülke batmış demektirAkşener: Kardeşlerimize PKK'lı damgasını vuruyorsan bu ülke batmış demektir
Anahtar Kelimeler:
Darende Malatya Mustafa Destici yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.