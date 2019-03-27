Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece çevre düzenlemesi yok. Bizim anlayışımızda insana değer vermek var." dedi.

Malatya'nın Darende ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Destici, vatandaşlara hitap etti.

Destici, Darende'nin ekmeğini yediğini, suyunu içtiğini, ilçe halkını çok iyi tanıdığını belirtti.

Yerel seçimlerin ülke, millet, devlet ve ilçe için hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Adayımızın başarılı olmasını arzu ediyoruz çünkü biz hizmete talibiz. Darende gerçekten bizim için Türkiye'deki müstesna ilçelerden bir tanesi. Pazar günü adayımıza teveccüh gösterirseniz inşallah burayı daha da büyüteceğiz, huzurlu ve daha müreffeh bir Darende olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Destici, diğer partilerden "bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız" gibi söylemler olabileceğini savunarak, "Bunlara itibar etmeyin. Onların sözü, pazara kadar. Pazar günü de sözü millet söyleyecek. Yerel yönetimlerde önemli olan birinci derecede seçilecek olan belediye başkanıdır. Ne demiş atalarımız 'At binenin, kılıç kuşananın.' Siz dünyanın en iyi atını, at binmeyi bilmeyen insana verseniz binemez. İki adım sonra düşer." ifadelerini kullandı.