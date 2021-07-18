"Bizim Askerimizin Afganistan’da Ne İşi Var?"

Türkiye’nin şartların oluşması halinde Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlayabileceğini açıklamasının ardından konuya ilişkin tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili VOA Türkçe Gaziantepliler'in görüşlerini aldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı arasında hem pürüzlerin giderilmesi hem de lojistik ve askeri alanda ne tür işbirliği yapılabileceği konusunda görüşmeler devam ederken vatandaşlar konuya tepkili yaklaşıyor.

VOA Türkçe ’ye konuşan Gaziantep’teki vatandaşlar ‘diğer ülkelerin çekildiği Afganistan’da Türkiye’nin ne işi var?’, bu kesinlikle yanlış bir politika’ gibi ifadeler kullanırken, ülkenin yüzde 80’inden fazlasını kontrol altına alan Taleban güçlerinden kaçan binlerce Afganistanlının ülkeye girişi sürüyor.

‘Bir anne olarak Afganistan’a asker gönderilmesine karşıyım’

TSK’nın Afganistan’da bulunmasını doğru bulmadığını ifade eden Hidayet Alber, “Taleban zaten bir terör örgütü, 11 Eylül olaylarından bu yana gerek Amerika’nın gerekse dünyadaki diğer ülkelerinin başına bela olmuş bir terör örgütüdür. Şimdi bir terör örgütünün hakim olduğu bir ülkede bu sınırları, bu havalimanını 500 tane askerimiz nasıl koruyabilecek. Bir anne olarak gönlüm kendi evladımın ne uğruna, kimin çıkarları uğruna herhangi bir ülkede ölmesine razı olmuyor. Ayrıca bu durumun sonucunda Türkiye’nin kazancı ne olacak beni en çok düşündüren konulardan biri de budur” dedi.

‘Her konuda yanlış politikalar izliyoruz’

Türk askerinin her yeri korumak zorunda olmadığını ifade eden Mehmet Ateş “Ben askerlerimizin Kabil Havalimanı’nı korumak için Afganistan’a gitmelerini istemiyorum. Amerika orayı korudu, kaymağını yedi, şimdi de bizim askerler temizlemeye gidiyorlar. Türk askerinin yeri Türkiye’dir. Böyle kararlarla biz evlatlarımızı yabancılara feda ediyoruz. Bakın işte Suriyeliler burada cirit atıyor, bizim askerlerimiz Suriye’de şehit oluyor. Şimdi bir de Afgan göçü başladı, ülkesinden memnun olmayan Türkiye’ye geliyor. Afganistan’dan bizim çıkarımız nedir? Biz her konuda yanlış politikalar izliyoruz” diye konuştu.

‘Türk askeri Afganistan’da olmalı’

Türkiye’nin askeri güç olarak Afganistan’da olması gerektiğini savunan Hüseyin Sevim “Amerika Afganistan’dan çekildiğine göre bizim Türk askerimizin orada olması gerektiği taraftarıyım. Bizim Türk varlığımızı orada göstermemiz açısından çok önemli karar. Türkiye’nin prestij kazanması açısından tüm dünyanın Afganistan’da Türk askerinin olduğunu görmesi gerekiyor” dedi.

Suriye savaşında çok sayıda Türk askerinin kaybedildiğine dikkat çeken İbrahim Özdemir “Afganların buraya göç etmesi sonrası bizim askerimizin oraya gidip savaşması çok yanlış bir karar. Benim askerim kendi ülkesinin güvenliğini sağlar, yabancı ülkenin güvenliğini sağlayamaz. Bu durumun en yakın örneği Suriye. Suriye’de yaşanan savaşta ne kadar çok şehidimiz oldu. Buradan hükümete sesleniyorum. Benim Mehmetçiğim Afganistan’a nöbet tutmaya gitmesin. Afganistan’da yapılması gerekeni, Afgan askeri yapsın” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan kent merkezinde mikrofon uzattığımız birçok vatandaş ise kaygılarından dolayı kameraya karşı konuşmaktan kaçındıklarını belirtti.

