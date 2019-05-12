"Bizim çocuklar geri gelmeyecek başka canlar yanmasın"

DW Türkçe: Türkiye sizi Oğuz Arda Sel’in annesi olarak tanıyor. Sosyal medyada bu kadar aktif olmaya nasıl karar verdiniz?

Mısra Sel: Sesimi duyurmak, evet, bilinmesini istemek, evet ama aynı zamanda isyanımın dışarıya vurmasıydı. Çünkü olay yerine gittiğimde gördüklerim dehşet verici şeylerdi. Ve daha sonrasında olanlar da artık isyan boyutuna taşıdı. O yüzden de bu bir isyan çığlığıydı aslında sosyal medyada sesimi duyurmaya başladığım sürecin başlangıcı.”

DW Türkçe: Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladıktan sonra bazı yetkililer tarafından engellendiniz. Bu süreç size kendinizi nasıl hissettirdi?

Mısra Sel: Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından engellendim. Sinirlendim, üzüldüm, hayal kırıklığı yaşadım ama gerçekleri de görmüş oldum.

DW Türkçe: Kazanın üzerinden neredeyse bir sene geçti. Bugüne kadar sizi hükümet kanadından başsağlığı dilemek için arayan oldu mu?

Mısra Sel: CHP’den Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı idi o zaman, Ekrem İmamoğlu eve taziye için gelmişlerdi. Sosyal hizmetler geldiler ama onun haricinde devlet erkanından ya da Devlet Demiryolları üst yönetiminden beni hiç kimse ziyaret etmedi. Bu olayda başlı başına kendinizi her durumda yalnız hissediyorsunuz. Çocuğunuzu kaybettiniz, herkes yanınızda olsa da yalnız hissediyorsunuz. Ama birilerinin sizin yanınızda olduğunu göstermesi adalet denilen kavramın vicdanlı bir şekilde bu ülkede var olduğunu gösterirdi. Ne yazık ki biz bunları göremedik, göremeyince de haliyle yalnızlık ve çaresizlik hissettik. Bütün aileler adına konuşuyorum.