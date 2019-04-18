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"Bizim demokratik olgunluğumuzu anlamaları imkansızdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: - "367 krizine alkış tutanların, ülkemizi hükümetsiz bırakmaya gayret gösterenlerin, seçim sonuçlarını bloklaşma, cepheleşme malzemesi yapanların, darbe savcılarını kutsayanların bizim demokratik olgunluğumuzu anlamaları halihazırda zaten imkansızdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "367 krizine alkış tutanların, ülkemizi hükümetsiz bırakmaya gayret gösterenlerin, seçim sonuçlarını bloklaşma, cepheleşme malzemesi yapanların, darbe savcılarını kutsayanların bizim demokratik olgunluğumuzu anlamaları halihazırda zaten imkansızdır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, bir televizyon kanalında yerel seçime yönelik ifadelerinin çarpıtıldığını belirtti.

İfadelerinin "hükümeti devirmek maksadıyla devletin tüm kurumlarının topyekün iflas etmesine razı gelen mahfillerce ısrarla çarpıtılarak, şahsı ve mensubu bulunduğu siyasi gelenek hakkında akla ziyan tezviratlara dönüştürüldüğünü" kaydeden Yıldırım, açıklamalardan başka bir anlam çıkarmaya, şahsını "demokrasi düşmanı" diye yaftalamaya çalışmanın teke altında buzağı aramak olduğunu ifade etti. Yıldırım, bu çabaları "beyhude gayretler" olarak niteledi.

Milliyetçiliğin sınıfsal ayrımların tamamını reddettiği için demokrasinin hem ikiz kardeşi hem teminatı olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar ülkemizde demokrasinin muhafazası, inkişafı için siyasal, sosyal en ağır bedelleri ödemek pahasına nasıl tavizsiz bir mücadele vermişsek, bundan sonra da bu mücadelemiz aralıksız sürecektir.
367 krizine alkış tutanların, ülkemizi hükümetsiz bırakmaya gayret gösterenlerin, seçim sonuçlarını bloklaşma, cepheleşme malzemesi yapanların, darbe savcılarını kutsayanların bizim demokratik olgunluğumuzu anlamaları halihazırda zaten imkansızdır."

- "Kaosa, kargaşaya, kavgaya tevessül etmezler"

"En kötü demokratik nizamı, en iyi ihtilal yönetimine" tercih eden, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim" anlayışını kendine şiar edinen bir geleneğin mensuplarının ancak birliğin, dirliğin, kardeşliğin, huzurun, barışın temini için çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kaosa, kargaşaya, kavgaya tevessül etmezler.
Bekasına sahip çıkan Türk milleti de bilsin ki, onun öz evlatları olarak biz, ne bu kuru gürültülere pabuç bırakırız, ne kutlu mücadelemizde bir anlık dahi atalete kapılırız.
Bu toprakların üzerinde başımız dik ve hür yaşamaya olan yeminimizden de asla ve kata vazgeçmeyeceğiz."

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım

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