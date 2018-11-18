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"Bizim derdimiz kavga etmek değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 13:08 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Bizim derdimiz kavga etmek değil. Bizim derdimiz, ülkemizin problemlerini çözmek, ülkemizin derdine derman olabilecek fikirleri, düşünceleri, projeleri gündeme getirmek, şu andaki iktidarı da bu noktada uyarmak"

NİĞDE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim derdimiz kavga etmek değil. Bizim derdimiz, ülkemizin problemlerini çözmek, ülkemizin derdine derman olabilecek fikirleri, düşünceleri, projeleri gündeme getirmek, şu andaki iktidarı da bu noktada uyarmak." dedi.

Karamollaoğlu, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi Niğde Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni bir seçim atmosferine girdiklerini söyledi.

Genel seçimlerde Türkiye'de belki de en çok konuşulan parti olduklarını savunan Karamollaoğlu, "Gerek ülkenin meseleleri gerekse bizim çözüm önerilerimiz çok dikkati çekti ve vatandaşlar tarafından da tasvip gördü. Aynı zamanda bizim üslubumuz da etkili oldu. Çünkü biz bambaşka bir üslup kullanmayı tercih ettik. Bizim derdimiz kavga etmek değil. Bizim derdimiz, ülkemizin problemlerini çözmek, ülkemizin derdine derman olabilecek fikirleri, düşünceleri, projeleri gündeme getirmek, şu andaki iktidarı da bu noktada uyarmak." diye konuştu.

Karamollaoğlu, haziranda yapılan seçimlerde beklediklerini bulamadıklarını ifade ederek, buna kendilerinden çok vatandaşların şaşırdığını dile getirdi.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz belediye başkanlığını almak için Niğde dahil her yerde gayret göstereceğiz. Önce seçilebilecek belediye başkanı adayı bulacağız. Herkes bilecek ki Saadet Partisinin belediye başkanı, kendisine oy verenin de vermeyenin de hamisi olacaktır, herkesi kucaklayacaktır. Adil, dürüst olacaktır. Belediyede işi düşen herkesin derdiyle dertlenecektir. Bizim belediye başkanlarımız farklı. Biz bu amaçla, bu sloganlarla yola çıkarsak emin olun bu millet bize destek verir. Rüşvetin, iltimasın, yolsuzluğun uğramadığı bir belediye istiyoruz. İnşallah bu seçimlerde biz Niğde'yi de bütün ilçe ve beldelerini de ayağa kaldıracak bir belediye imajını Türkiye'nin her tarafına örnek olarak yerleştireceğiz. Bu seçimlerde biz hanım kardeşlerimize gereken önemi vereceğiz. Belediye meclis üyeliklerinde ve il genel meclis üyeliklerinde mutlaka hanım kardeşlerimiz görev alacaklar, aday olacaklar. En az üçte biri"

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Niğde Olağan İl Kongresi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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