NİĞDE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim derdimiz kavga etmek değil. Bizim derdimiz, ülkemizin problemlerini çözmek, ülkemizin derdine derman olabilecek fikirleri, düşünceleri, projeleri gündeme getirmek, şu andaki iktidarı da bu noktada uyarmak." dedi.

Karamollaoğlu, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi Niğde Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni bir seçim atmosferine girdiklerini söyledi.

Genel seçimlerde Türkiye'de belki de en çok konuşulan parti olduklarını savunan Karamollaoğlu, "Gerek ülkenin meseleleri gerekse bizim çözüm önerilerimiz çok dikkati çekti ve vatandaşlar tarafından da tasvip gördü. Aynı zamanda bizim üslubumuz da etkili oldu. Çünkü biz bambaşka bir üslup kullanmayı tercih ettik. Bizim derdimiz kavga etmek değil. Bizim derdimiz, ülkemizin problemlerini çözmek, ülkemizin derdine derman olabilecek fikirleri, düşünceleri, projeleri gündeme getirmek, şu andaki iktidarı da bu noktada uyarmak." diye konuştu.

Karamollaoğlu, haziranda yapılan seçimlerde beklediklerini bulamadıklarını ifade ederek, buna kendilerinden çok vatandaşların şaşırdığını dile getirdi.