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"Bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenmek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Geçen hafta da döviz kurlarıyla oynamaya çalıştılar. İnanın seçimler geçsin bakın ekonominin ne kadar düzeleceğini göreceksiniz. Bütün sıkıntılarınızı biliyoruz. Ben bakanlığımla ilgili bütün sıkıntıları biliyorum. Tüm Türkiye'yi dolaştık bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenmek"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçen hafta da döviz kurlarıyla oynamaya çalıştılar. İnanın seçimler geçsin, bakın ekonominin ne kadar düzeleceğini göreceksiniz. Bütün sıkıntılarınızı biliyoruz. Ben bakanlığımla ilgili bütün sıkıntıları biliyorum. Tüm Türkiye'yi dolaştık, bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenmek." dedi.

İzmir programı kapsamında Bornova ilçesi Koşukavak Mahallesi'ne gelen Pakdemirli'yi çok sayıda vatandaş karşıladı.

Burada esnafı ziyaret eden Pakdemirli, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Pakdemirli, artık Türkiye'de terörün hiçbir türlüsüne yaşam hakkı tanınmadığını söyledi.

Yarın gerçekleşecek seçimlerin milletin ve devletin bekası için çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, İzmir'in makus talihini yenmesi gerektiğini vurguladı.

- "Seçimsiz döneme hazırız"

Milletin seçeceği belediye başkanlarıyla beraber hareket edeceklerine işaret eden Pakdemirli, "Şu seçimleri geçelim, önümüzde 4,5 sene seçimsiz bir zamanımız var. Bu dönem için AK Parti, daha önceden yapmış olduğu hizmetlerin daha ötesinde bir hizmet vermek için hazırdır. Bu açıdan desteğinizin devamı çok önemli." dedi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Geçen hafta da döviz kurlarıyla oynamaya çalıştılar. İnanın seçimler geçsin, bakın ekonominin ne kadar düzeleceğini göreceksiniz. Bütün sıkıntılarınızı biliyoruz. Ben bakanlığımla ilgili bütün sıkıntıları biliyorum. Tüm Türkiye'yi dolaştık bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenmek. Eğer gece siz uyumuyorsanız biz de uyumuyoruz. Siz sıkıntı çekiyorsanız biz de sıkıntı çekiyoruz."

Bakan Pakdemirli'ye Kemalpaşa mitinginde AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Arif Uğurlu da eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Bayraklı ilçesi Sevgi Yolu'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Seçimlerin huzur ve barış içinde geçmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, milletin seçiminin başlarının üstünde yeri olduğunu belirtti.

"Bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenmek"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Geçen hafta da döviz kurlarıyla oynamaya çalıştılar. İnanın seçimler geçsin bakın ekonominin ne kadar düzeleceğini göreceksiniz. Bütün sıkıntılarınızı biliyoruz. Ben bakanlığımla ilgili bütün sıkıntıları biliyo

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
Anahtar Kelimeler:
31 Mart miting seçim

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