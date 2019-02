"Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesidir"

Antalya'da tarımdan turizme sanayiden entelektüelliğe kadar her şeyin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bütün meselenin her şeye sahip Antalya'yı bir dünya markası, sanatı, kültürü, tarihi, turizmi, denizi, ovalarıyla bir marka haline getirmek olduğuna dikkati çekti.

Tanzim satış mağazalarına ilişkin görüşlerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, "Size komik bir şey anlatayım. Tarım Bakanı tweet atmış. Kaş, Kınık'ta tüccarlık yapan Uçak kardeşlere teşekkür etmiş.'2 tır ürünü bedelsiz olarak tanzim satış mağazalarına teslim ettiler' diyor. Bu iki vatandaşıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar ne yaptılar. Vatandaş pahalı almasın diye 2 tırı doldurdular, bedava verdiler. Bunlar ne yaptılar. Götürdüler parayla sattılar. Bundan daha ayıp bir şey olabilir mi? Ya vatandaş sana vermiş bedava. Sen götüreceksin, fakiri fukarayı seviyorsan bedava dağıtacaksın. Gitti parayla sattı. Şimdi soruyorum. Bu para nereye gitti?" ifadesini kullandı.

İki tür belediyeciliğin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bunların sarayın ve halkın belediyeciliği olduğunu savundu.

Saray belediyeciliğinde her şeyin ranta göre yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Birilerine verilir paralar, her türlü imkan. Bizde öyle değil. Halka hesap veririz. Her kuruşun hesabını veririz. Bütün belediye başkan adaylarına söylerim. İki şeye dikkat edin. Bir, harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bu çok önemli. Saydam belediyecilik. İkincisi ise belediye başkanlığını aldığınız andan itibaren bütün belde halkını hangi partiden olursa olsun hepsini kucaklayacaksınız. Hepsine hizmet götüreceksiniz. Sadece bir yerde yoksullar varsa pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Onun dışında hiçbir ayrımcılık yapmayacaksınız. Temel felsefemiz budur." değerlendirmesinde bulundu.