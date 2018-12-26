HABER

"Bizim En Büyük Zenginliğimiz Nedir" Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 21:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun: "(Doktora yapacağım, akademisyen olacağım, kendime göre kariyer yapacağım) diyen birisinin yapması gereken bir şey var, o da İngilizce öğrenmek. Bana göre şu anda lisan, lisanstan daha önce"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, akademisyen adaylarına tavsiyelerde bulunarak, "(Doktora yapacağım, akademisyen olacağım, kendime göre kariyer yapacağım) diyen birisinin yapması gereken bir şey var o da İngilizce öğrenmek. Bana göre şu anda lisan, lisanstan daha önce." dedi.

Dursun, Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmalarınca (UKDA) düzenlenen "Bizim En Büyük Zenginliğimiz Nedir" konferansında, lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve akademisyenlerle buluştu.

Konferansta yaptığı konuşmada dil öğrenmenin gerekliliğini vurgulayan Dursun, "(Doktora yapacağım, akademisyen olacağım, kendime göre kariyer yapacağım) diyen birisinin yapması gereken bir şey var, o da İngilizce öğrenmek. Bana göre şu anda lisan, lisanstan daha önce." ifadesini kullandı.

Kişinin kendi lisanını da iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Dursun, "Türk'sen Türkçeyi, İranlıysan Farsçayı iyi bilmen gerekiyor." diye konuştu.

Akademisyen olmak isteyen gençlerin merak duygusunun kuvvetli olması gerektiğini de ifade eden Dursun, "(Ben bunu bilemezsem, bunu takip edemezsem hayatımda boşluk olur. Sabahı bekleyemem. Bu işi takip edeceğim, öğreneceğim) duygusu olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akademisyen adaylarının ufkunun geniş olmasının da önemine değinen Dursun, şunları ifade etti:

"Kişinin sıradan ve sürüden olmaması lazım. 'Ben, sıra dışı bir adam, kız olacağım. Bana biraz uçuk desinler, kaçık desinler, cins desinler ama desinler ki farklı bir adam, farklı bir kız bu. En tehlikelisi beni sürüye katamasınlar.' Türkiye'nin son dönemdeki sıkıntısı sürüleştirmek, sürüye katmaktır. Sürüye katılınca, birisi değnekle sürer seni, bir yere götürür. Oysa ben bağımsız, bağlantısız, fikri hür, vicdanı hür birisi olacağım kardeşim. Beni kimse süremez. Benim kendime göre rengim olacak, meşrebim olacak."

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetiştiKar nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına AFAD ve UMKE yetişti
7 ilde eğitime kar engeli! 7 ilde eğitime kar engeli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Meclis'te RTÜK tartışması!

Meclis'te RTÜK tartışması!

7 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

7 ilde eğitime kar engeli!

Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 28 araç birbirine girdi

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.