“Bizim Ev” engellilere ışık oldu

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, yıl boyunca düzenlediği çalışmalarla katılımcıların hayatını kolaylaştıran ve yolunu aydınlatan bir ışık oldu. Üye sayısı 800’e ulaşan Bizim Ev’de yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen atölye ve etkinliklerden, 3 bin 31 engelli birey faydalandı.

Nilüfer Belediyesi’nin farklı engelli gruplarından bireylere destek olmak ve onların, sosyal yaşamın içinde aktif bir şekilde yeralmalarını sağlamak amacıyla 2011 yılında kurduğu Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, çalışmalarıyla adeta engellilerin yolunu aydınlatan bir ışık oluyor.

Zihinsel, fiziksel ve görme engelli gruplara yönelik hizmet veren Bizim Ev’in, üye sayısı da her geçen gün artıyor.

Kayıtlı engelli katılımcı sayısı 800’e ulaşan Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, bilgilendirme, yönlendirme ve eğitim destek çalışmalarının yanı sıra eğitici ve öğretici atölyeleriyle de, katılımcılarının gelişimine katkıda bulunuyor. Engel ve yaş gruplarına göre çeşitli atölyelerin gerçekleştirildiği Bizim Ev’de; oyun, müzik, spor ve at binme etkinlikleri, el sanatları atölye çalışmaları, 3-6 yaş okul öncesi sosyal çalışmalar, kavram geliştirici ile fen ve doğa etkinlikleri, beyaz baston çalışmaları, yönleri öğrenme ve zihin haritası oluşturma, kabartma yazı destek çalışmaları, kişisel temizlik, uyum ve idare çalışmaları yapılıyor. Engelli hakları konusunda danışmanlık hizmetlerinin de verildiği Bizim Ev’de, Nilüfer’de ikamet eden engelli birey ve aileleri, psikolojik destek hizmetinden

de faydalanabiliyor. Yaz dönemi dopdolu geçiyor

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde, yaz önemi de dopdolu geçiyor. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen 33 farklı çalışmaya, 3 bin 31 engelli birey katıldı. Yaz döneminde Misi’yi, Gölyazı’yı ve Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi’ni gezen engelli bireyler, Atatürk Kent Ormanı’nda at binerek farklı bir deneyim yaşadı. Bizim Ev, yaz döneminde engelli bireylerin yakınlarına yönelik destekleyici eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yaptı. Engelli bireylerin yakınları, “8-14 Yaş Arası Çocuklara Yönelik Sosyal Çalışma Atölyesi”ne katılarak, yeni bakış

açıları kazandı. Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmalara ayrı bir özen gösterdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için bu hizmet ağını da her geçen gün genişleteceklerini söyledi. Engellileri evden çıkarıp sosyal yaşamla buluşturan projeleri artırmak istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, bunun için Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin mekan olanaklarını genişleteceklerini ve 19 Mayıs Mahallesi’nde hizmete sunulacak yeni bina ile hem tüm engelli gruplarına, hem de daha fazla sayıda engelliye hizmet verebileceklerini vurguladı.