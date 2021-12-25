'Bizim Evin Halleri'nin 'Fincan Hala'sı Emel Göksu'dan Hülya Koçyiğit'e çok özel itiraf!

Emel Göksu, 'Bizim Evin Halleri' dizisinin bitmesinin kendisi için çok zor olduğunu söyledi: Ekip gibi benim için de ayrılmak zordu ama biraz artık farklı işler yapmak istedim. O sırada 'Annem' dizisinden teklif geldi.

"SEYİRCİ TEŞEKÜR ETTİ"

Bir oyuncunun canlandırdığı karakterlerin topluma ne gibi bir etkisi olduğu ya da canlandırdığı karakterin toplumu yönlendirmede ne gibi bir gücü olduğu sorusu üzerine Göksu, "Benim çok dikkat ettiğim bir konu bu. Roller, topluma mutlaka bir şeyler vermeli ve seyrettikten sonra dersler çıkarmalıyız. Annem dizisinde gelinini koruyan bir kaynanayı canlandırıyordum. Bir gün bir seyirci bana ‘Size teşekkür ediyorum. Benim karım çok baskıcı, kötü bir kaynana. Hep sizi seyrettiriyorum. Hep sizi gösteriyorum ve böyle ol diyorum. Ve sonunda düzeldi’ dedi. Bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

Genellikle kendisine iyi kaynana, iyi kadın, örnek bir babaanne, anane gibi roller geldiğini dile getiren oyuncu, "Bir ara itiraz ettim. 'Değiştireyim artık, farklı bir şey oynayayım' dedim. Sonra herhalde duydular bu lafımı. Birdenbire o iyi kadın, oğlunu bile hapse attıran bir kadın haline geldi. Yorumları okuyorum. Kızıyorlar, bağırıyorlar. ‘Bu nasıl anne?’ diyorlar. ‘Yok yok vazgeçeyim bundan' dedim. İyilik güzel. İyi örnek olmak güzel" şeklinde konuştu.



"SETTE BİRBİRİMİZİ TANIMIYORUZ"

Kızı Fadik Sevin Atasoy ile 'Ah Be İstanbul' dizisinde birlikte rol alan Emel Göksu, "Sete girdiğimiz zaman birbirimizi tanımıyoruz. O kendi havasında, ben kendi havamdayım. Oraya girince biz tamamız. İşimizi düşünüyoruz. Seyrederken tabi çok mutlu oluyorum" dedi.

