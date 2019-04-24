Doğu illerinde terör faaliyetlerinin en başta eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediğini belirten Aydın, "Her şeyi devlet büyüklerinden beklememeliyiz. Bizim de yapacağımız bir şeylerin var olduğu düşüncesiyle böyle bir projeyi başlattık. Proje kapsamda İstanbul'daki okullarımızla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okullarımızın eğitim yöneticileri ile bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulunarak, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda ortak projeler yürütmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerimiz kardeş okullarını ziyaret etmekte, aynı şekilde misafirlerimiz de İstanbul'da ağırlanarak karşılıklı hareketlilik oluşturmaktayız." dedi.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, programda yaptığı konuşmada "Bizim Gök Kubbemiz Projesi"nin temel amacının ülkenin doğusuyla, batısıyla milli birlik ve beraberliğine katkı sunmak olduğunu söyledi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki okullarda iş birliği ve tecrübe paylaşımını hedefleyen "Bizim Gök Kubbemiz" projesi kapsamında Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çalıştay, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetici Akademisi Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Aydın, projeyi 3 yıl önce 7 okulla başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2015 yılında 'Kardeşlik Projesi' adı altında 7 okulumuzla başladığımız ve ilki Üsküdar'da yapılan çalıştayın, ikincisini 17 okulumuzla Mardin'de yaptık. İl projesi olarak 'Bizim Gök Kubbemiz' adını alan ve üçüncüsü 41 okulumuzla Diyarbakır'da gerçekleştirilen çalıştayı, bu yıl Üsküdar ilçemizden 45, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ilden gelen 45 okulun katılımıyla Şanlıurfa'da yapmaya karar verdik. Projeyle birlikte fevkalade hareketlilikler oldu."

- Şanlıurfa'ya eğitim alanında ciddi yatırımlar yapılıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da eğitim alt yapısı bakımında Şanlıurfa'nın en zayıf illerden olduğunu, bunun birçok nedenin bulunduğunu ifade etti.

Kentte son yıllarda önemli projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Turan, "Son 16-17 yıl içerisinde Şanlıurfa'ya ciddi yatırımlar yapılmış. Fakat nüfus artışıyla birlikte ve Suriyeli misafirlerimizin gelişiyle sekteye uğramıştır. Ama son 2 yıldır Vali'mizin liderliğinde eğitimle alakalı çok güzel projeler hayata geçiriliyor." dedi.