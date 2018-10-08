HABER

"Bizim görevlerimiz idarenin davranışlarını denetlemek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç : - "Bizim görevlerimiz idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını denetlemek. Bunu yaparken de insan hakları, adalet anlayışı ve hakkaniyet ön planda tutuluyor"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yozgat'ta "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans verdi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Malkoç, Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki konferansta kamu denetçiliği hakkında bilgi verdi.

Malkoç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adaleti tesis etmek için başta Adalet Bakanlığı ve adliye teşkilatları olmak üzere birçok kurum ve müessesenin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de birçok denetim mekanizmalarının olduğunu, bunların hak ve özgürlüklerin önünü açmak, demokrasiyi yerleştirmek ve kökleştirmek için reformalar yaptığını anlatan Malkoç, "Türkiye'de kamu hizmetlerinin daha iyi olması ve kalitesinin artırılması için, insanımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için idarenin şeffaflığını temin etmek, insan odaklı hizmetler verebilmesi için kurulan kurumlardan bir tanesi de bizim kurumumuz Kamu Denetçilği Kurumu'dur. Bizim görevlerimiz idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını denetlemek. Bunu yaparken de insan hakları, adalet anlayışı ve hakkaniyet ön planda tutuluyor." dedi.

Malkoç, belediye başkanının bir iş yapmak için meclisten karar almış olabileceğini ancak bu karar vatandaşın hoşuna gitmezse idari yargıya gideceğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 'idari yargıya gitmeden bize gel, biz bir bakalım' diyoruz. Belediye başkanımızın bu kararı adalete, insan haklarına, hakkaniyete uygun mu veya üniversitede hocamız, rektörümüz, idari bir tasarrufta bulundu veya hocalarımızın öğrencilerimizin notlarını okurken puanlar verdi, yatay geçişte bir öğrenci geldi, muaf olacak derslere kriterler uydu mu uymadı mı, bütün bunlar, aklınıza gelen her şey bizim görev alanımıza giriyor. Çok iyi yetişmiş denetçilerimiz var, 5'ini de TBMM seçiyor, çok iyi uzmanlarımız var. Şimdi denmiş ki (Kamu Denetçisi) vatandaşla idare arasında köprü olsun, mahkemelere gidilmeden önce bu kurum bu işi çözsün."

Konferansa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilikSuudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik
Balıkesir'in en büyük köprülü kavşağı hizmete girdiBalıkesir'in en büyük köprülü kavşağı hizmete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bozok üniversitesi Kamu Başdençisi Şerer Malkoç Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Gözler Kızılcahamam'da! Erdoğan canlı yayında açıklayacak

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.