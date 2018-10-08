"Bizim görevlerimiz idarenin davranışlarını denetlemek"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yozgat'ta "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans verdi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Malkoç, Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki konferansta kamu denetçiliği hakkında bilgi verdi.

Malkoç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde adaleti tesis etmek için başta Adalet Bakanlığı ve adliye teşkilatları olmak üzere birçok kurum ve müessesenin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de birçok denetim mekanizmalarının olduğunu, bunların hak ve özgürlüklerin önünü açmak, demokrasiyi yerleştirmek ve kökleştirmek için reformalar yaptığını anlatan Malkoç, "Türkiye'de kamu hizmetlerinin daha iyi olması ve kalitesinin artırılması için, insanımızın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için idarenin şeffaflığını temin etmek, insan odaklı hizmetler verebilmesi için kurulan kurumlardan bir tanesi de bizim kurumumuz Kamu Denetçilği Kurumu'dur. Bizim görevlerimiz idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını denetlemek. Bunu yaparken de insan hakları, adalet anlayışı ve hakkaniyet ön planda tutuluyor." dedi.