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"Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 01:16 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel: - "Bizim memleket sevdamız öyle içi boş sözlerden ibaret değildir. Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır" - "Antalya halkı takdir etti, sizler ve parti teşkilatımız teveccüh gösterdi ve bu şerefli görevi bir kere daha bana tevdi ettiniz. Allah bana gençliğimden itibaren, neredeyse 35 yıldan bu yana Antalya'ya hizmet etmeyi nasip etti"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, "Bizim memleket sevdamız öyle içi boş sözlerden ibaret değildir. Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Menderes Türel olduğunu açıklaması üzerine çok sayıda parti üyesi Türel'i Antalya Havalimanı'nda çiçek ve tezahüratlarla karşıladı.

Türel, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve yeni bir hizmet yarışı için görev emanetini getirdiğini söyledi.

Hep birlikte çok çalıştıklarını ve hizmet ettiklerini belirten Türel, "Antalya halkı takdir etti, sizler ve parti teşkilatımız teveccüh gösterdi ve bu şerefli görevi bir kere daha bana tevdi ettiniz. Allah bana gençliğimden itibaren, neredeyse 35 yıldan bu yana Antalya'ya hizmet etmeyi nasip etti." diye konuştu.

Türel, 2014'te milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerini bırakıp, belediye başkanlığı sorumluluğunu tekrar üstlendiğini ve Antalyalıların takdiriyle büyükşehir başkanlığına seçildiğini anlattı.

Gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Türel, şöyle devam etti:

"Bizim memleket sevdamız öyle içi boş sözlerden ibaret değildir. Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır.
Allah şahidimizdir ki ilk günden bu yana gece gündüz demeden çalıştık, hala çalışıyoruz, inşallah çalışmaya devam edeceğiz.
2004'te belediye başkanlığında ilk dönemimizdi, acemiydik fakat kararlıydık, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle büyük işler yaptık. Hep beraber çok daha güzel hizmetler vereceğiz. Artık Antalya ekibi olarak çok tecrübeli, çok güçlüyüz. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, teşkilatımız ve hep birlikte güçlü bir ekiptik ve bu sayede şu 5 senede büyük hizmetler yaptık."

5 yıl içinde ilk defa 19 ilçeye ve köylere hizmet götürmeye başladıklarını ifade eden Türel, belediye olarak köylere hizmet götürmede rekorlar kırdıklarına ve bunu 15 Temmuz hain darbe girişimlerine rağmen gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Türel, Gazipaşa'dan Kaş'a, Elmalı'dan Gündoğmuş'a kadar her yere yatırım ve hizmet götürdüklerini dile getirerek başkalarının hayal edemediği işleri başardıklarını, makam dertlerinin olmadığı ve tek dertlerinin Antalya olduğunu vurguladı.

Antalya için büyük işler başardıklarını ve Antalya'nın altyapısını geliştirdiklerini vurgulayan Türel, "Her zaman 'Antalya kazanacaksa ben kaybetmeye razıyım' dedim ama biz görevi bıraktığımızda asıl kaybeden Antalya oldu. Bu beş yılda kayıpları telafi etmeye çalıştık. İlk günkü aşk, heyecan, azim ve inançla daha bilgili, daha güçlü bir ekip olarak çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türel, hep Antalyalıların dertleriyle dertlendiklerini, Antalyalılara hizmet vermek için yeniden "bismillah" dediklerini belirtti.

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