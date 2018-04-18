Bizim Hikaye 30. yeni bölüm 1. ve 2. fragmanı: Barış ile Filiz'i bekleyen tatsız süpriz!

Bizim Hikaye 30. yeni bölümü ile yarın akşam Fox TV ekranında olacak. Başrollerinde Hazal Kaya ile Burak Deniz'in yer aldığı uyarlama dizinin son bölümü Hülya'nın krizi ile feci şekilde sonlanmıştı. Barış, Hülya'ya Filiz'i sevdiğini söylemişti. Hülya, Barış'ın da yanında olduğu sırada arabayı çılgın gibi kullanmış ve sonunda bir kanala uçmuşlardı. Akibetleri nedir bilinmiyordu. Bizim Hikaye 30. yeni bölüm 2. fragmanında Barış'ın normale döndüğü görülüyor. Barış ile Filiz, bu sırada hasret giderirlerken Servet'in kendilerine hazırladıkları süprizden habersizdirler. Fikri ile Ayşe ise başlarında büyük işe giriyorlar ve Cemil'i bayıltarak polis arabası ile kaçırıyorlar. Bizim Hikaye yeni bölümde neler olacak? Hülya yaşıyor mu? Fikret Şeyma ile arasını düzeltebilecek mi? Fiko ile Ayşe beladan nasıl sıyrılacaklar? Elmaslar ile kaçan Şükran bulunacak mı? İşte Bizim Hikaye 30. yeni bölüm fragmanları ve özeti... BİZİM HİKAYE 30. YENİ BÖLÜM ÖZETİ VE FRAGMANLARI Barış’ı neredeyse kaybedeceğini fark eden Filiz için artık en önemli şey sevdiği adamın sağlığına kavuşmasıdır. Yaşanan kaza aşıkları yeniden bir araya getirirken Ayla ve Servet cephesinde işler kızışmaya başlar. Oğlunu geri kazanmanın tek yolunun Filiz’den kurtulmak olduğunu düşünen Ayla, kocasından yardım ister. Tülay’la Tufan ise ne olursa olsun evlenmeye kararlıdır.

Mahalleye geri dönen Cemil’in Filiz’le yakınlaşma çabaları giderek tatsız bir hal alınca Fikret ve Ayşe, Cemil’den sonsuza kadar kurtulabilmek için akıl almaz bir plan yapar. Tüm bunlar yaşanırken Servet, Barış ve Filiz için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır. BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Barış, Ömer’in kurduğu tuzak yüzünden hapse girme tehlikesi altındadır. Ömer, Barış’ı içeride tutmak için elinden geleni yapsa da Barış’ı kurtaran yardım beklenmedik bir yerden gelir. Ömer elmasları bulduğundan çok emindir. Fakat işler yine istediğini gibi gitmez. Deliye dönen Ömer öfkesini gizlemeye çalışsa da zorlanır, Filiz sonunda Ömer’in gerçek yüzünü görecek midir? Ferda’dan boşanmayı başaran Tufan, Tülay için bir sürpriz hazırlar. Bu sürpriz aynı zamanda Barış ve Filiz arasındaki buzların erimesine de ön ayak olacaktır. Fikri’nin son anda yüzüstü bıraktığı Şeyma aşk acısı çekmektedir. Fikri’yi unutmak için cesaretini toplar ve yeni bir maceraya atılmaya karar verir. Şeyma’nın evine giremeyen Fikri, Şükran yüzünden Elibolların evine de gitmek istemez. Kafasını dinlemek için Barış’ın evine yerleşir. Barış bu durumdan pek memnun olmasa da, Fikri’yle ev arkadaşı olmuşlardır.