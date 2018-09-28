Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Filiz ve Avukat Selim sevgili mi oldu?

Shameless uyarlaması Bizim Hikaye'nin 27 Eylül Perşembe ekrana gelen son bölümünde çalıştığı hastaneden kovulan Barış, bir mahalledeki sağlık ocağında görev yapmaya başladı. Filiz'in de arkadaşlarıyla açacağı atölyenin, sağlık ocağının yanında çıkmasıyla ikilinin yolları yeniden kesişti.

Barış'ın gizemli evliliği ise sırrını korurken, Rahmet yaptığı araştırmalar sonucunda Barış'ın düğün fotoğraflarını görür. Barış'ın eşine ulaşan Rahmet, yıllardır evli olduklarını ve hiç ayrılmadıklarını öğrenir. Ancak avukat Selim çok çarpıcı bir bilgiye ulaşır. Barış evleneli bir yıl olmuştur. Diğer yandan ise Filiz'in kardeşleri babaları Fikri'nin eşinin evinde lüks bir hayat yaşamaya alışınca, ablalarından iyice uzaklaşırlar. Bir yandan kardeşlerinin üzüntüsünü yaşayan Filiz, diğer yandan ise Barış'ı unutmaya çalışsa da bunu başaramaz.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin pay Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanında ise, bu defa Barış büyük bir şok yaşıyor. Filiz'i lüks bir restoranda Avukat Selim'le baş başa yemek yerken gören Barış adeta yıkılıyor.