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Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Filiz ve Avukat Selim sevgili mi oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2018 01:26 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye son bölümde, Barış'ın doktorluk yaptığı sağlık ocağının yanına, Filiz'lerin yeni atölyesinin açılmasıyla iki eski sevgilinin yolları bir defa daha kesişti. Bizim Hikaye'nin 41. yeni bölüm fragmanında ise, Barış hala çok sevdiği ancak gizemli bir şekilde uzak kaldığı Filiz'i avukat Selim'le romantik bir yemek yerken görünce adeta yıkıldı. Filiz ve Avukat Selim yeni bir aşka yelken mi açıyor?

Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Filiz ve Avukat Selim sevgili mi oldu?

Shameless uyarlaması Bizim Hikaye'nin 27 Eylül Perşembe ekrana gelen son bölümünde çalıştığı hastaneden kovulan Barış, bir mahalledeki sağlık ocağında görev yapmaya başladı. Filiz'in de arkadaşlarıyla açacağı atölyenin, sağlık ocağının yanında çıkmasıyla ikilinin yolları yeniden kesişti.

Barış'ın gizemli evliliği ise sırrını korurken, Rahmet yaptığı araştırmalar sonucunda Barış'ın düğün fotoğraflarını görür. Barış'ın eşine ulaşan Rahmet, yıllardır evli olduklarını ve hiç ayrılmadıklarını öğrenir. Ancak avukat Selim çok çarpıcı bir bilgiye ulaşır. Barış evleneli bir yıl olmuştur. Diğer yandan ise Filiz'in kardeşleri babaları Fikri'nin eşinin evinde lüks bir hayat yaşamaya alışınca, ablalarından iyice uzaklaşırlar. Bir yandan kardeşlerinin üzüntüsünü yaşayan Filiz, diğer yandan ise Barış'ı unutmaya çalışsa da bunu başaramaz.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin pay Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanında ise, bu defa Barış büyük bir şok yaşıyor. Filiz'i lüks bir restoranda Avukat Selim'le baş başa yemek yerken gören Barış adeta yıkılıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Filiz Barış’ı unutmaya çalıştıkça hayat onu karşısına çıkarmaya devam etmektedir. Bilmediği bu durumun Barış’ı da tüketmekte olduğudur. Barış Filiz’e karşı hayatının en zor rolünü oynarken, Filiz de kardeşleriyle en zor sınavını vermeye hazırlanmaktadır. Bir yandan onlara iyi bir gelecek hazırlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan genç kızlığa geçişin sancısını yaşayan Kiraz’ın yanlış yollara sapmasını önlemeye çalışacaktır.

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