Bizim Hikaye 48. son bölümde Barış ve Filiz öpüşürken yakalandı! Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 48. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Barış ile Filiz birbirlerinden ne kadar kaçmak isteseler de hayat onları yeniden bir araya getirdi. Barış'ın hasta olan oğluna kalp nakli yapıldı. Barış'ın en zor zamanlarında Filiz yanındaydı. Bir yandan Selim ile ilişkiye başlayan Filiz, Barış'la da yeniden yakınlaştı. Filiz'le aşklarını anlayan Nihal ise Barış'ı Filiz'le tehdit etti. Barış ise Filiz'e her şeyi anlattı ve kendisini cezaevinden çıkarmak için Nihal'le yeniden evlendiğini söyledi.

Bizim Hikaye son bölüm final sahnesinde ise Barış ve Filiz evlerinin önünde öpüşürken, Selim ve Nihal geldi. Öpüşmelerini gören Nihal büyük tepki gösterdi. Barış ise kızarak 'Seninle çocuğum için evlendim. Biz karı koca değiliz. Kağıt üzerinde evliyiz' dedi. Barış'ın Selim'in üzerine yürüdüğü anlarda ise polis Cemil geldi. Cemil, Filiz'in atölyesinin soyulduğunu söyledi.

Bizim Hikaye dizisinin 29 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 49. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.