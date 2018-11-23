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Bizim Hikaye 48. son bölümde Barış ve Filiz öpüşürken yakalandı! Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 23.11.2018 00:49 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 48. son bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde, Barış ve Filiz arasındaki aşk yeniden alevlendi. Final sahnesinde evlerinin önünde öpüşen Barış ve Filiz, Selim ve Nihal'e yakalandı. Barış ise aşkını ilan etti ve Nihal'e 'Biz seninle kağıt üzerinde evliyiz. Artık Filiz'le beraberiz' dedi. O sırada gelen Cemil ise Filiz'in atölyesinin soyulduğunu söyledi. Peki Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bizim Hikaye son bölüm

Bizim Hikaye 48. son bölümde Barış ve Filiz öpüşürken yakalandı! Bizim Hikaye 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye 48. son bölümü ile FOX TV’de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Barış ile Filiz birbirlerinden ne kadar kaçmak isteseler de hayat onları yeniden bir araya getirdi. Barış'ın hasta olan oğluna kalp nakli yapıldı. Barış'ın en zor zamanlarında Filiz yanındaydı. Bir yandan Selim ile ilişkiye başlayan Filiz, Barış'la da yeniden yakınlaştı. Filiz'le aşklarını anlayan Nihal ise Barış'ı Filiz'le tehdit etti. Barış ise Filiz'e her şeyi anlattı ve kendisini cezaevinden çıkarmak için Nihal'le yeniden evlendiğini söyledi.

Bizim Hikaye son bölüm final sahnesinde ise Barış ve Filiz evlerinin önünde öpüşürken, Selim ve Nihal geldi. Öpüşmelerini gören Nihal büyük tepki gösterdi. Barış ise kızarak 'Seninle çocuğum için evlendim. Biz karı koca değiliz. Kağıt üzerinde evliyiz' dedi. Barış'ın Selim'in üzerine yürüdüğü anlarda ise polis Cemil geldi. Cemil, Filiz'in atölyesinin soyulduğunu söyledi.

Bizim Hikaye dizisinin 29 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 49. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış'ın en zor anında ona yine Filiz destek olmuş ve ona karşı olan öfkesini unutmuştur. Savaş'ın kalp naklinin başarılı olması da herkesi sevindirmiştir. Artık oğlu ölüm tehlikesini atlattığı için Barış'ı Filiz'den ayrı tutabilecek hiçbir şey yoktur. Filiz ise bir yandan Rahmet'i doğru yola sokmaya ve büyük bir siparişi yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da Barış'ı tamamen unutmaya çalışıyordur. Fakat Filiz'in Selim'e olan güvenini kaybetmesi ile Barış'ın yeniden Elibollar'ın arasına girmesi Filiz'i çok zorlar. Kırk tarakta bezi olan Filiz, birini mutlaka elinden kaçıracaktır.

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