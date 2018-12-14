MAGAZİN

Bizim Hikaye 51. son bölümde Barış'tan Filiz'e hastanede evlilik teklifi! Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 14.12.2018 01:54 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 51. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Filiz rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Barış ise Filiz'in kendine gelmesiyle büyük bir sürpriz yaptı. Barış çıkardığı yüzükle Filiz'e hastanede evlenmek teklifi yaptı. Ancak Nihal ise Barış'ı zor durumda bırakacak bir hamle yaptı.Nihal kendisiyle yeniden evlenmezse Filliz'i hapse attıracağını söyledi. Peki Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bizim Hikaye son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Bizim Hikaye 51. son bölümde Barış'tan Filiz'e hastanede evlilik teklifi! Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 51. son bölümüyle 13 Aralık Perşembe akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölüme, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Filiz'e, Barış'ın yaptığı evlenme teklifi damga vurdu. Nihal ise Filiz'den intikam almak için büyük bir kumpas kurdu. Barış'ın karşısına çıkan Nihal, kendisiyle 3. defa anlaşmalı evlilik yapmasını istedi. Nihal elinde Filiz'i yeniden hapse gönderecek deliller olduğunu söyleyerek 'Ya benimle ve çocuğumuzla birlikte Amerika'ya gideriz. Ya da Filiz'i yeniden cezaevine yollarım' dedi. Barış ise Nihal'in bu restine sert tepki verdi.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elibollar bir yandan Fiko’nun merdivenden ittiği çocuğun başlarına açtığı beladan kurtulmaya çalışırken bir yandan da Kiraz’la uğraşmaktadır. Barış’ın tüm ikazlarına rağmen kendiyle ilgilenmeyi ihmal eden Filiz ise gittikçe daha çok hastalanmaktadır. Barış’ın hem aileyi hem de Filiz’i koruma çabaları tam meyvesini verecekken Fiko’yla Kiraz’ın başına buyruk hareketleri bardağı taşıran son damla olur ve Elibollar bu kez Filiz’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yaptıklarının bedelini ablalarını kaybetmekle ödeyecek olmanın farkına varan Elibollar Filiz’in etrafında tek yürek olmuşken bu kez tehlike bambaşka yerden gelir. Barış, Filiz’i neyin bu kadar hasta ettiğini anlamaya çalışırken kendini büyük bir ikilemin tam ortasında bulur.

PARTNER4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!
Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi!Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi!
Yasak Elma'da Halit karısı Yıldız'ı yasak aşkıyla mı yakalıyor?Yasak Elma'da Halit karısı Yıldız'ı yasak aşkıyla mı yakalıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bizim Hikaye 51. son bölüm izle bizim hikaye Bizim Hikaye barış filiz evlenme teklifi

En Çok Okunan Haberler

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Baraj kapağı koptu! Valilik saat verip, uyardı

Baraj kapağı koptu! Valilik saat verip, uyardı

'Canıma zarar geleceğinden endişe ediyorum' dedi! Fatih Portakal'a bir şok daha

'Canıma zarar geleceğinden endişe ediyorum' dedi! Fatih Portakal'a bir şok daha

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ve Yılmaz'dan hangisi vurulacak? Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok final! Kim vurulacak?

Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi! Muhteşem İkili 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi!

Yasak Elma'da Halit karısı Yıldız'ı yasak aşkı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da yasak aşk ortaya mı çıkıyor?

Narcos: Mexico'ya ikinci sezonda sürpriz oyuncu

Narcos: Mexico'ya ikinci sezonda sürpriz oyuncu

Gülperi dizisinde sürpriz evlilik teklifi! Gülperi 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Gülperi dizisinde sürpriz evlilik teklifi!

Çukur'da Koçovalılar'ın içindeki hain ortaya çıkıyor! Çukur 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur'da Koçovalılar'ın içindeki hain ortaya çıkıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.