Bizim Hikaye 51. son bölümde Barış'tan Filiz'e hastanede evlilik teklifi! Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 51. son bölümüyle 13 Aralık Perşembe akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölüme, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Filiz'e, Barış'ın yaptığı evlenme teklifi damga vurdu. Nihal ise Filiz'den intikam almak için büyük bir kumpas kurdu. Barış'ın karşısına çıkan Nihal, kendisiyle 3. defa anlaşmalı evlilik yapmasını istedi. Nihal elinde Filiz'i yeniden hapse gönderecek deliller olduğunu söyleyerek 'Ya benimle ve çocuğumuzla birlikte Amerika'ya gideriz. Ya da Filiz'i yeniden cezaevine yollarım' dedi. Barış ise Nihal'in bu restine sert tepki verdi.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elibollar bir yandan Fiko’nun merdivenden ittiği çocuğun başlarına açtığı beladan kurtulmaya çalışırken bir yandan da Kiraz’la uğraşmaktadır. Barış’ın tüm ikazlarına rağmen kendiyle ilgilenmeyi ihmal eden Filiz ise gittikçe daha çok hastalanmaktadır. Barış’ın hem aileyi hem de Filiz’i koruma çabaları tam meyvesini verecekken Fiko’yla Kiraz’ın başına buyruk hareketleri bardağı taşıran son damla olur ve Elibollar bu kez Filiz’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yaptıklarının bedelini ablalarını kaybetmekle ödeyecek olmanın farkına varan Elibollar Filiz’in etrafında tek yürek olmuşken bu kez tehlike bambaşka yerden gelir. Barış, Filiz’i neyin bu kadar hasta ettiğini anlamaya çalışırken kendini büyük bir ikilemin tam ortasında bulur.

