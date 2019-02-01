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Bizim Hikaye'de Barış'ın mezarı açıldı! Bizim Hikaye 55. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.02.2019 02:30 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 55. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye yeni bölümde Barış'ın kardeşi Merve, hem Filiz hem de Barış'a hayatı dar etti. Merve kendisi hakkında konuşulanları duyunca Barış ve Filiz için yeni plan yaptı. Nihal ise Barış'ın ölmediğini kanıtlamak için gece yarısı mezarını açtırdı. Merve ise Barış'a mezarının açılacağını söyledi ve yaptığı hamleyle ağabeyinin gözüne girdi. Peki Bizim Hikaye'de Nihal, Barış gerçeğini öğrenecek mi?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye, 31 Ocak Perşembe akşamı 55. yeni bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye 55. son bölümde Barış ve Filiz'in evliliği sonrasında ortaya çıkan Barış'ın kardeşi Merve dengeleri değiştirdi.

Diğer yandan ise Filiz'e musallat olan Kerem’in Nihal’in adamı olduğundan habersiz olan Barış bir yandan Kerem'le uğraşırken, bir yandan da Nihal konusunda Merve’yi sıkıştırmaya devam etti.

Ancak Merve’nin Barış ve Nihal için başka planları vardır. Bu sırada tüm aile onlardan gizli bir şekilde Hikmet’i bulmak için seferber olur ancak mesele Filiz’le Barış’tan gizlendikçe giderek büyür ve sonunda büyük bir felakete neden olur. Final sahnesinde Nihal, Barış'ın mezarını gece yarısı açtırdı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ
Kerem’in Nihal’in adamı olduğundan habersiz olan Barış kıl payı felaketten kurtulsa da, Kerem’le olan hesabını kolay kolay kapatmaya niyetli değildir. Bir yandan onunla uğraşırken, bir yandan da Nihal konusunda Merve’yi sıkıştırmaya devam eder. Ancak Merve’nin Barış ve Nihal için başka planları vardır. Bu sırada tüm aile onlardan gizli bir şekilde Hikmet’i bulmak için seferber olur ancak mesele Filiz’le Barış’tan gizlendikçe giderek büyür ve sonunda büyük bir felakete neden olur.

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