Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'in kıskandırma savaşları! Avukat Selim ve Filiz sevgili mi oldu? Bizim Hikaye 43. son bölüm izle

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 18 Ekim Perşembe yayınlanan son bölümüne Barış ve Filiz'in kıskançlık krizleri damga vurdu.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? HİKMET'İN EVLİLİĞİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bizim Hikaye 43. son bölümde, Hikmet'in gizli evliliği ortaya çıktı. Hikmet'in evlilik cüzdanını Çiçek'in bulmasıyla gizli evlilik kısa sürede herkese yayılıyor. Çiçek, Cemil'i aradı ve olanları haber söyledi. Cemil de Hikmet'e kızarken Tufan olanları gördü. Tufan'la olayın gizli kalması için konuşan Hikmet bu defa Tülay'a yakalandı. Böylece Hikmet'in gizli evliliği kısa sürede ablası Filiz'e kadar gitti. Üstelik eşinin de hamile olduğunu öğrenen Filiz deliye döndü.

FİLİZ, BARIŞ'TAN UMUTLANDI ANCAK...

Bizim Hikaye'de cezaevinden çıktıktan sonra Barış'ın evlendiğini ve çocuğu olduğunu öğrenen Filiz büyük bir şok yaşamıştı. Üstelik Barış, Filiz'den uzaklaşmış ve aralarında hiç bir şey yaşanmamış gibi davranmıştı. Ancak Filiz, Barış'ın kendisini gizli gizli takip ettiğini öğrenince işler değişmişti. Avukat Selim de Filiz'e, Barış'un yıllar önce ayrıldığı eski eşiyle tekrar evlendiğini söyleyince, Filiz umutlanmıştı. Barış'ın kendisinden uzaklaşmasının altında başka bir neden olduğunu düşünen Filiz, Barış'a giderek gerçekleri sordu. Barış neden bahsettiğini anlamıyorum dese de Filiz “yaz ayında evlendiğini biliyorum” dedi. Barış'ın söyledikleri karşısında ise Filiz bir kez daha yıkıldı.