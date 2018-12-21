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Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz sonunda evlendi! Bizim Hikaye dizisi 52. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.12.2018 01:13 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 52. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde, Barış ve Filiz evlerinde düzenlenen sade bir törenle evlendi. Filiz'e tuzak kurarak dolandırıcılıktan cezaevine yollamak isteyen Nihal ise yaptığı planla Barış'ı köşeye sıkıştırdı. Barış düğünün ertesi günü Nihal'i durdurmak için giderken arabasıyla kaza yaptı. Polisler ise olay yerine gelen Nihal'e araç sürücüsünün öldüğünü söylediler. Peki Barış öldü mü? İşte son bölümde yaşananlar.

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz sonunda evlendi! Bizim Hikaye dizisi 52. son bölüm izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 52. son bölümüyle 20 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde, Nihal Filiz'i kandırarak bir işadamı aracılığıyla sahte belgeleri imzalattı. Filiz'i 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tekrar cezaevine yollamaya yetecek olan bu belgeleri Barış'a söyleyen Nihal, Barış'ın kendisiyle Amerika'ya gelmesini istedi.Barış ise Nihal'e rest çekerek karşı atağa geçti. Avukat Selim de Nihal'le işbirliği yapmasının pişmanlığını yaşayarak Barış'a yardım etti. Elibollar ise belgeleri Nihal'den almayı başardı ve Filiz'i kurtarması için Selim'e verdi. Ancak Selim'in ortağı belgeleri çalarak tekrar Nihal'e verdi.

Bizim Hikaye son bölümde Nihal'in tüm planlarına rağmen Barış ve Filiz evlendi. Barış'ın yeni tuttuğu evde aile arasında yapılan törenle Barış ve Filiz dünya evine girdi. Ancak düğünlerinin ertesi günü Barış, Nihal'den gelen telefonla yıkıldı. Belgeleri tekrar alan Nihal, Barış'a kendisiyle gelmediği takdirde belgeleri savcılığa vereceğini söyledi. Nihal'i durdurmak için giden ise Barış ise trafik kazası geçirdi. Olay yerine gelen Nihal'e ise polisler arabanın yandığını ve ölen kişinin kimliği tanınmayacak hale geldiğini söyledi. Bu sahne ise 'Barış öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi. Bizim Hikaye'de Barış'a ne olduğu ise 53. bölümde ortaya çıkacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ
Barış, Filiz’i Nihal’in kurduğu tuzaktan kurtarmaya çalışırken yalnız değildir. Bütün Elibol’lar Barış’ın yanında Filiz için bir araya gelirler. El birliğiyle Nihal’i alt etmeye çalışırlarken beklenmedik bir yerden gelen yardım tüm dengeleri değiştirir. Ancak Barış’ın aileden gizlediği bambaşka bir gündemi daha vardır ve çabaları tüm itirazlara rağmen sonuç verir. Barış ve Filiz hayatlarının en mutlu gününü yaşarlarken kaderin onlar için neler hazırladığından habersizdirler. Tam kazandıklarını düşündükleri anda Nihal’in yaptığı bir hamle büyük bir felakete neden olacaktır.

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