Bizim Hikaye'de Cemil ve Tufan'ın başı büyük belada! Bizim Hikaye 69. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Shameless adlı ABD dizisinden uyarlama olan Bizim Hikaye 9 Mayıs Perşembe akşamı 69. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye, iki bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek.

FİLİZ VE BARIŞ'IN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLUYOR!

Filiz, Barış ile aralarındaki sorunu çözmek için çiçek yaptırarak hastaneye geliyor. Barış ise Filiz'e karşı mesafeli davranıyor. Ancak Filiz bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye geldiğini söyleyince Barış ile arasındaki buzlar eriyor. Hamile olan Filiz'in bebeğinin cinsiyeti belli oluyor. Eşi Filiz'in kız bebek beklediğini öğrenen Barış büyük mutluluk yaşıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye'nin son bölüm finalinde, Barış ve Filiz arasındaki sular henüz durulmamışken bir şok daha yaşanıyor. Restoranda Rahmet, Barış'a bağırarak Filiz'i aldattığını ve bir kadınla otelde gördüğünü söylüyor. Rahmet çocuklara da Barış ve Filiz'in boşanacaklarını açıklıyor. Restorana gelen polisler ise mühürlü iş yerini açmaktan Barış ve Filiz'i gözaltına alıyor