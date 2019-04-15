Bizim Hikaye'de Çiçek'e ne oldu? Filiz'i yıkan haber! Bizim Hikaye 66. yeni bölüm fragmanı izle

Fox TV'nin dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 18 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 66. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bizim Hikaye'de kaza geçiren Çiçek hastanede yoğun bakıma kaldırılıyor. Çiçek'in yaşaması için karaciğer nakli gerekiyor. Ancak uygun donör ise Çiçek'in hiç sevmediği Ferda çıkıyor. Ferda nakli kabul ediyor ve ameliyata giriyor. Çiçek ise kendisine geldiğinde yardım edenin Cemil'in eski karısı Ferda olduğunu görünce sinir krizi geçiriyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde Elibollar sonunda istedikleri zenginliğe kavuştu. Piyangodan 1 milyon TL kazanan Elibol ailesinin zenginlik sevinci, İsmet'in ortadan kaybolması nedeniyle kısa sürdü. Fikri'nin kardeşi Zihni, sevdiği kadınla evlenen kardeşinden intikam almak için yeğenini kaçırdı. Ancak Zihni pişman oldu ve Elibol ailesinin evine döndü. O sırada ise Fikri, piyango biletini almak için İsmet'i kaçırmış gibi yaparak telefon açtı ve fidye istedi. Amcasının İsmet'le dönmesiyle Filiz, babasının yaptığı oyunu anladı.