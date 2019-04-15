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Bizim Hikaye'de Çiçek'e ne oldu? Filiz'i yıkan haber! Bizim Hikaye 66. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 15.04.2019 02:14 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin yeni bölümünde, araba çarpan Çiçek yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor. Karaciğer nakli gereken Çiçek'e uygun donör ise Cemil'in eski karısı Ferda çıkıyor. Ferda nakli kabul ediyor. Ancak Çiçek ameliyatın ardından Ferda'yı görünce fenalık geçiriyor. Peki Bizim Hikaye'de Çiçek'e ne oluyor? İşte Bizim Hikaye 66. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox TV'nin dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 18 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 66. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bizim Hikaye'de kaza geçiren Çiçek hastanede yoğun bakıma kaldırılıyor. Çiçek'in yaşaması için karaciğer nakli gerekiyor. Ancak uygun donör ise Çiçek'in hiç sevmediği Ferda çıkıyor. Ferda nakli kabul ediyor ve ameliyata giriyor. Çiçek ise kendisine geldiğinde yardım edenin Cemil'in eski karısı Ferda olduğunu görünce sinir krizi geçiriyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde Elibollar sonunda istedikleri zenginliğe kavuştu. Piyangodan 1 milyon TL kazanan Elibol ailesinin zenginlik sevinci, İsmet'in ortadan kaybolması nedeniyle kısa sürdü. Fikri'nin kardeşi Zihni, sevdiği kadınla evlenen kardeşinden intikam almak için yeğenini kaçırdı. Ancak Zihni pişman oldu ve Elibol ailesinin evine döndü. O sırada ise Fikri, piyango biletini almak için İsmet'i kaçırmış gibi yaparak telefon açtı ve fidye istedi. Amcasının İsmet'le dönmesiyle Filiz, babasının yaptığı oyunu anladı.

Elibollara zenginlik sorunlarla birlikte gelir. Bir yandan para yüzünden İsmo’nun kaçırılması, diğer yandan zengin hayatın tadını çıkarmak isteyen Fiko’yla Kiraz ve tabii paranın peşinde dolanan Fikri tehlikeli bir karma olarak Filiz’le Barış’ın hayatını karman çorman etmeye yeter. Sonunda herkesin ayrı telden çalmasına ve dağılmalarına engel olmak isteyen Filiz, ipleri eline alır ve herkesi hizaya sokmayı başarır. Yine de Fikri’yle çocukları tutması o kadar da kolay olmayacaktır. Başlarında külyutmaz amcaları Zihni olmasına rağmen, Ersin, Fikri ve çocuklar birlikte ortalığı karıştırmayı başaracaktır. Tüm bunlar olurken Filiz bir yandan da Barış’ın etrafında dolanan tehlikeyi savuşturmanın yollarını arar. Deniz ve Çiçek’in yardımlarıyla durumun üstesinden gelmeye çalışan Filiz’i esas zorlayacak sorun hiç beklemediği yerden, Tufan’la Çiçek’ten gelecektir.

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