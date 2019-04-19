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Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı! Bizim Hikaye 66. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 03:09 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 66. son bölümüyle ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin son bölümünde Filiz ve Barış arasında kriz yaşandı. Elibol ailesine piyangodan para gelmesinin ardından Filiz'in davranışlarındaki değişiklik Barış'ı huzursuz etti. Barış ve Filiz arasında yaşanan tartışma farklı bir boyut aldı. Hastaneye gelen Filiz, Barış'ın konuşmalarına şahit oldu. Barış'ın evlilikle ilgili sözleri duyan Filiz ağlayarak hastaneden çıktı. İşte Bizim Hikaye 66. son bölüm final sahnesi.

Fox TV'nin dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye, 18 Nisan Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Barış ve Filiz'in evliliğinde tehlike çanları çalıyor. Barış ile yaşadığı tartışmadan sonra özür dilemek için hastaneye gelen Filiz, duydukları karşısında şoke oldu. Barış'ın eski sevgilisi Neslihan ile konuştuğunu sanan Filiz, eşinin evlilikle ilgili itiraflarını duyunca yıkıldı. Barış'ın ise aslında Tufan ile dertleştiği ortaya çıktı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz ve Barış, Çiçek’in hayatını kurtarmak için çabalarken, Tufan’ın Tülay'ı Ferda’yla aldattığını öğrenirler. Filiz, Barış’ın tüm sakinleştirme çabalarına karşılık, Tufan’ı bu yaptığı için asla affetmeyecektir. Ferda’nın Çiçek’e karaciğerini vermesi işleri karmaşık hale getirmeye yeter. Diğer yandan Fikri, Ersin ve çocuklar, Zihni’nin tüm çabalarına rağmen milli piyango parasını ele geçirmeyi başarır ancak yalan dolanla ele geçirdikleri para hiç kimseye kolay kolay yar olmayacaktır. Para yüzünden çocukların içine düştükleri durum Filiz’i çıldırtır, tek istediği çocuklara güzel bir ders vermektir. Barış ise çocuklara ne yapılacağı konusunda Filiz’den farklı düşünmektedir. Aralarındaki fikir ayrılığı giderek büyür ve Tufan’ın durumu yüzünden başlayan gerginlikleri gittikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar.

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