Bizim Hikaye'de Nihal'in planı Barış ve Filiz'i köşeye sıkıştırıyor! Bizim Hikaye 54. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Barış, sırrını bilen bu tekinsiz kızdan o kadar kolay kurtulamayacağının farkındadır ve aralarında zoraki bir işbirliği doğar. Filiz bir kez daha sevdiği adamın hayatından gelen sorunlarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da kendi kardeşleri ve yeni işini idare etmeye çalışır. Tüm bunların arasında Filiz’in kardeşleriyle ilgili ciddi bir problemi gözden kaçırması kaçınılmazdır. Nihal ise Barış’ın hayatta olduğunu ispatlayabilmek için gizli bir planı harekete geçirmekte gecikmez.

Bizim Hikaye'nin 54. yeni bölümü 24 Ocak Perşembe akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Bizim Hikaye'de Merve, tek derdinin Servet’in kızı olduğunu ispatlayıp babasının servetinden payına düşeni almak olduğunu iddia etmekte ve Barış’tan yardım istemektedir.

BİZİM HİKAYE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 53. son bölümüyle 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelmişti. Bizim Hikaye son bölümde Tülay ve eşi Tufan Almanya'ya yerleşme kararı almıştı. Nesrin Cavadzade ise diziye son bölümde veda etmişti.

Barış’ın ölüm haberi bütün aileyi büyük bir acıya sürüklerken, Filiz’in düğün günün ertesinde yaslı bir dul olmaktan çok daha büyük bir sorunu vardır artık. Elibollar Nihal’in başlarına açacakları dertten kurtulmuşlardır belki ama şimdi Filiz’in onlara getirdiği yeni haberle mücadele etmek zorundadırlar. Herkes bu yeni sorunla kendi yöntemleriyle başa çıkmaya çalışırken, Filiz herkesi hayrete düşüren yepyeni bir çözümle karşılarına çıkar. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan Elibollar’a hayatın ve Barış’ın ardında bıraktığı mirasın getireceği insanlar ise henüz tükenmemiştir.

