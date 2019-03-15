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Bizim Hikaye'de Rahmet ve Fikri'ye ne oldu? Bizim Hikaye 61. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2019 01:45 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 61. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde, Barış’ın cezaevinde hayatını kurtardığı mafya babası Murtaza’nın yeğenini Fikri yanlışlıkla öldürünce ortalık karıştı. Murtaza, Barış'ı kaçırdı ancak Elibollar kurtarmayı başardı. Finalde ise intikam almak isteyen Murtaza ve adamları Elibol ailesinin evini ateşe verdi. Kaçmaya çalışan Rahmet ve Fikri'ye ise kurşun yağdırdılar. Peki Bizim Hikaye'de Rahmet ve Fikri'ye ne oldu? İşte Bizim Hikaye son bölümde yaşananlar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 14 Mart Perşembe yayınlanan son bölümünde cezaevinde olan Barış bir kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı. Barış bilmeden de olsa mafya babası Murtaza'nın hayatını kurtardı. Barış’ın hayatını kurtardığı Murtaza’nın onlara teşekkür için yolladığı para hızır gibi imdatlarına yetişti. Ancak Murtaza'nın evinde Fikri başına büyük belaya soktu. Fikri yanlışlıkla Murtaza'nın yeğenini öldürdü. Yaşanan bu olaydan sonra Murtaza intikam için Barış ve Elibollar'ın peşine düştü.

BİZİM HİKAYE'DE RAHMET'E NE OLDU?
Filiz ve Barış Fikri'yi saklamaya çalışırken, Murtaza ise adamlarıyla gelerek Elibollar'ın evini ateşe verdi. Filiz ve Barış dehşet içinde evlerinin yanmasını izlerken, o sırada kaçmaya çalışan Rahmet ve Fikri'yi fark eden Murtaza ve adamları kurşun yağdırdı. Bizim Hikaye'de Rahmet ve Fikri'ye ne olduğu 62. yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ
Filiz başlarına gelen her şeye rağmen Nihal’in oyunlarına karşı dimdik ayakta kalmaya ve dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye kararlıdır ama bunu yapmak için önce Barış’ı hapisten çıkarmak, sonra da üst üste binen borçlarla mücadele etmek zorundadır. Rahmet’le olan sorunları ise giderek büyümektedir. Rahmet, giderek ablasıyla Deniz arasında daha çok sıkışmaya başlar ve ipler kopar. Darmadağın hale gelen kardeşini tutan ise yine Filiz olacaktır. Tüm bunlar olurken Fikri ise hala Hikmet’in dedesinden kalacak mirasın peşindedir ancak olaylar hiç beklenmediği şekilde gelişir ve eğlenceli başlayan gün Fikri ve çocuklar için kabusa dönüşür. Filiz ise onların başına gelenlerden habersiz, heyecanla Barış’ın kurtulmasını beklemektedir. Ufak sorunlarla da olsa her şey beklendiği gibi gitse de, felaket onları en hazırlıksız oldukları yerden yakalayacaktır.

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