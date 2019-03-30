Bizim Hikaye'de silahlar çekiliyor! Tufan'ın hayatı tehlikede! Bizim Hikaye 64. yeni bölüm fragmanı izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 4 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 64. yeni bölümünde Elibol ailesi ve yakınları ölüme burun buruna geliyor. Murtaza yeğeninin intikamını almak için herkesi kaçırıyor ve silah doğrultuyor. Murtaza'nın sevgilisi ortaya çıkınca ise her şey değişiyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde Tekirdağ'a giderek yıllardır küs olan kardeşi Zihni'yi bulan Fikri'nin geçmişteki büyük sırrı ortaya çıktı. Zihni, evlenmek üzere olduğu kadını kaçıran kardeşi Fikri'ye saldırdı. Diğer yandan ise Murtaza ve adamları Fikri, Filiz ve kardeşleriyle Barış'ı kaçırdı ve öldüreceğini söyledi.

ikri ile Zihni arasındaki husumetin sebebi ortaya çıktı. Filiz ve Barış bu gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşadı. Fikri'nin yeğenini öldürdüğü Murtaza ise, Rahmet'i yakaladıktan sonra onu kurtarmak için harekete geçen Cemil, Tufan, Çiçek ve Deniz'i de rehin aldı. Final sahnesinde ise Murtaza asıl hedefinde olan Fikri ile kızı Filiz ve eşi Barış'ı da ele geçirdi.