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Bizim Hikaye'de silahlar çekiliyor! Tufan'ın hayatı tehlikede! Bizim Hikaye 64. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2019 21:24 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 64. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye yeni bölümde mafya babası Murtaza, Fikri'nin yeğenini öldürmesinin ardından intikam için herkesi kaçırdı. Murtaza, Filiz, Barış ve yakınlarını tek tek öldüreceğini söylüyor. Fragmanda Murtaza'nın sevgilisi Ferda ise Tufan'ın eski aşkı çıkınca ortalık karışıyor. Murtaza Tufan'ın kafasına silahı dayıyor. Peki Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış nasıl kurtulacak? İşte Bizim Hikaye 64. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 4 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 64. yeni bölümünde Elibol ailesi ve yakınları ölüme burun buruna geliyor. Murtaza yeğeninin intikamını almak için herkesi kaçırıyor ve silah doğrultuyor. Murtaza'nın sevgilisi ortaya çıkınca ise her şey değişiyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye son bölümde Tekirdağ'a giderek yıllardır küs olan kardeşi Zihni'yi bulan Fikri'nin geçmişteki büyük sırrı ortaya çıktı. Zihni, evlenmek üzere olduğu kadını kaçıran kardeşi Fikri'ye saldırdı. Diğer yandan ise Murtaza ve adamları Fikri, Filiz ve kardeşleriyle Barış'ı kaçırdı ve öldüreceğini söyledi.

ikri ile Zihni arasındaki husumetin sebebi ortaya çıktı. Filiz ve Barış bu gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşadı. Fikri'nin yeğenini öldürdüğü Murtaza ise, Rahmet'i yakaladıktan sonra onu kurtarmak için harekete geçen Cemil, Tufan, Çiçek ve Deniz'i de rehin aldı. Final sahnesinde ise Murtaza asıl hedefinde olan Fikri ile kızı Filiz ve eşi Barış'ı da ele geçirdi.

Filizlerin Tekirdağ’a yerleşme planları, Zihni onları kapının önüne koyunca sıkıntıya düşer. Elibollar ne yaparlarsa yapsınlar, Zihni’nin Fikri’ye olan 25 yıllık öfkesini dindirmeyi başaramazlar. Bunda Fikri’nin abisine üst üste attığı kazıkların da etkisi büyüktür. Filiz ve çocuklar kendilerini amcalarına kabul ettirmeye çalışırken, Zihni Fikri’den intikam almanın yollarını aramaktadır. Sonunda Filiz’lerin babalarına ders verme çabaları, Zihni’nin 25 yılın öcünü kardeşinden alma planıyla kesişince işler arap saçına döner.

Tekirdağ’da tüm bunlar yaşanırken İstanbul’da da işler hiç iyi gitmemektedir. Tufan, Cemil ve Çiçek, Filiz’le Barış’tan Rahmet’i Murtaza’ya kaptırdıklarını saklayınca, Deniz’le birlikte onu oradan kurtarmanın yollarını aramaya başlarlar. Ancak bu tarafta da evdeki hesap çarşıya uymayacak ve sonunda Murtaza amacına ulaşmayı başaracaktır.

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