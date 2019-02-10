Bizim Hikaye'den ayrılan Nesrin Cavadzade'den yeni dizi sürprizi!

Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz haftalarda diziye sürpriz bir şekilde veda etmişti. Yurt dışında bir film projesinde rol alan Nesrin Cavadzade şimdi de yeni bir dizinin hazırlıklarına başladı.

Eranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, bu kez zengin bir iş kadınını canlandıracak.

Takipçilerinden “Senin artık zengin bir kadını canlandırmanı istiyoruz” şeklinde yorumlar gelmişti.

36 yaşındaki Nesrin Cevadzade'nin dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'in yeni sezonunda da rol alacağı iddia edilmişti.



