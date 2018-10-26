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Bizim Hikaye dizisinde Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 44. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 26.10.2018 01:31 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 44. son bölüme Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahnesi damga vurdu. Fox TV'de Perşembe akşamı 44. yeni bölümüyle ekrana gelen Bizim Hikaye dizisinde Barış ve Filiz aşkı yeniden alevlendi. Filiz'in Selim'le ilişkisi olmadığını öğrenen Barış aşka geldi! Bizim Hikaye son bölüm final sahnesinde, Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahnesi dikkat çekti. Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bizim Hikaye 44. son bölümde Barış ve Filiz öpüşme sahnesi ve yaşananlar.

Bizim Hikaye dizisinde Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 44. son bölüm final sahnesi izle

Fox TV'nin dünyaca ünlü Shamelles uyarlaması Bizim Hikaye dizisinin 44. son bölümü Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin son bölümünde, Elibol ailesinin babası Fikri, eşi Melek'in gitmesi ve zengin yaşamasını kaybetmesi sonrası kayıplara karıştı. Elibol ailesinin minikleri Fiko ve Kiraz ise kaybolan babalarını aramaya başladı. Fikret Elibol ise bir akıl hastanesinde ve her şeyi unutmuş halde ortaya çıktı. Fikri Elibol kısa süren lüks yaşamından sonra eski evine ve ailesine geri döndü.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 25 Ekim Perşembe yayınlanan son bölümüne Barış ve Filiz'in aşkının yeniden alevlenmesi damga vurdu. Dizinin son bölüm final sahnesinde, Filiz'in Avukat Selim'le ilişkisinin olmadığını ve evlilik hazırlıkları yapmadığını öğrenen Barış büyük mutluluk yaşadı.

BİZİM HİKAYE 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış ve Filiz'in birbirlerine karşı yaptığı hamleler ikisini de darmadağın eder ancak Barış’ın da Filiz’in de dağılmaya fırsatı yoktur ve kendi hayatlarının karmaşası içinde kaybolurlar. Barış’ın herkesten sır gibi sakladığı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkarken, kararlılığı da dağılmaya başlamıştır. Filiz bir yandan Hikmet’le uğraşırken, diğer yandan babasını kurtarmak zorunda kalır. Nihal ise Barış’taki değişimin farkındadır ve biran önce bir şeyler yapmazsa Barış’ı kaybedeceğini düşünmektedir. Selim’in tamamen iyi niyetle, Nihal’in ise sinsi bir planla yaptıkları Barış’la Filiz’i bir kez daha karşı karşıya getirir ancak bu sefer işler kimsenin hesaplayamadığı bir noktaya gelecektir.

BİZİM HİKAYE 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bizim Hikaye dizisinin 1 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 45. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanı da sayfamızda olacak.

FİKRET ELİNDE HEYKELLE AKIL HASTANESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Kiraz ile Fiko babalarını bulabilmek için video çekiyorlar. Fikri akıl hastanesinde ortaya çıkıyor. Kendini hala zengin bir hayat içinde yaşıyor sanıyor. Filiz ilk karşılaşmada babasının bu haline inanmıyor.Selim, Filiz'i baloya götürüyor. Barış ile Nihal'de orada. Hatta Barış, bizim burada olacağımızı biliyordun diyerek Filiz'i intikam almaya çalışmakla suçluyor. Filiz, Selim'le hiçbir ilişkisinin olmadığını söylüyor. Barış kendini tutamayıp Filiz'i öpüyor.


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