Bizim Hikaye dizisinde Barış ve Filiz'in ateşli öpüşme sahnesi! Bizim Hikaye 44. son bölüm final sahnesi izle

Fox TV'nin dünyaca ünlü Shamelles uyarlaması Bizim Hikaye dizisinin 44. son bölümü Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin son bölümünde, Elibol ailesinin babası Fikri, eşi Melek'in gitmesi ve zengin yaşamasını kaybetmesi sonrası kayıplara karıştı. Elibol ailesinin minikleri Fiko ve Kiraz ise kaybolan babalarını aramaya başladı. Fikret Elibol ise bir akıl hastanesinde ve her şeyi unutmuş halde ortaya çıktı. Fikri Elibol kısa süren lüks yaşamından sonra eski evine ve ailesine geri döndü.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 25 Ekim Perşembe yayınlanan son bölümüne Barış ve Filiz'in aşkının yeniden alevlenmesi damga vurdu. Dizinin son bölüm final sahnesinde, Filiz'in Avukat Selim'le ilişkisinin olmadığını ve evlilik hazırlıkları yapmadığını öğrenen Barış büyük mutluluk yaşadı.

BİZİM HİKAYE 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış ve Filiz'in birbirlerine karşı yaptığı hamleler ikisini de darmadağın eder ancak Barış’ın da Filiz’in de dağılmaya fırsatı yoktur ve kendi hayatlarının karmaşası içinde kaybolurlar. Barış’ın herkesten sır gibi sakladığı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkarken, kararlılığı da dağılmaya başlamıştır. Filiz bir yandan Hikmet’le uğraşırken, diğer yandan babasını kurtarmak zorunda kalır. Nihal ise Barış’taki değişimin farkındadır ve biran önce bir şeyler yapmazsa Barış’ı kaybedeceğini düşünmektedir. Selim’in tamamen iyi niyetle, Nihal’in ise sinsi bir planla yaptıkları Barış’la Filiz’i bir kez daha karşı karşıya getirir ancak bu sefer işler kimsenin hesaplayamadığı bir noktaya gelecektir.