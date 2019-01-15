MAGAZİN

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

DİZİ HABERLERİ  | 15.01.2019 23:10 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hijaye'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Yeni yılla birlikte ekrana ara veren Bizim Hikaye ekrana dönmek için gün sayıyor. Bizim Hikaye'nin yeni bölümlerinde Barış ve Filiz'in evlenmesinden sonra hikayede ilginç gelişmeler yaşanacak.

Bizim Hikaye'ye sezon başında katılan ve avukat Selim rolünü canlandıran oyuncu Murat Danacı ise diziden ayrıldı.

Bizim-Hikaye-30922-large-image-d7d47dd1-5c67-424a-8fc2-a26ae7c53df4-mpositioned-640x360

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı ve Nejat Uygur gibi isimlerin yer aldığı Bizim Hikaye yeni bölümleriyle Fox TV'de olacak.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Halka dizisi konusu nedir? Kimler oynuyor?Halka dizisi konusu nedir? Kimler oynuyor?
Fragman geldi! Kadın yeni bölüm ne zaman? Fragman geldi! Kadın yeni bölüm ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bizim hikaye murat danacı

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Trump olay yarattı! Erdoğan ile görüştükten sonra ilk iş...

Trump olay yarattı! Erdoğan ile görüştükten sonra ilk iş...

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Erkenci Kuş için flaş karar!

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz bu akşam var mı? İşte 37. yeni bölüm fragmanı! 16 Ocak Çarşamba atv yayın akışı

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman?

Halka ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! Halka dizisi 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Halka ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı!

Söz dizisi 66. yeni bölümden çarpıcı fragman! Yeni bölüm ne zaman?

Söz dizisinden çarpıcı fragman!

Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Ertuğrul Bey'den şaşırtan hamle! 131. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da şaşırtan gelişme!

Kanal D'nin iddialı dizisi Yüzleşme'de kimler oynuyor? Yüzleşme konusu nedir?

Yüzleşme dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor!

Halka dizisi konusu nedir? Kimler oynuyor? İşte Halka dizisinden tüm bilgiler

Halka dizisi konusu nedir? Kimler oynuyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.