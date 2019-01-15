Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Yeni yılla birlikte ekrana ara veren Bizim Hikaye ekrana dönmek için gün sayıyor. Bizim Hikaye'nin yeni bölümlerinde Barış ve Filiz'in evlenmesinden sonra hikayede ilginç gelişmeler yaşanacak.

Bizim Hikaye'ye sezon başında katılan ve avukat Selim rolünü canlandıran oyuncu Murat Danacı ise diziden ayrıldı.

Medyapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı ve Nejat Uygur gibi isimlerin yer aldığı Bizim Hikaye yeni bölümleriyle Fox TV'de olacak.

