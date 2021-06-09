Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı!

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kaleme aldığı 'Bizim Hikaye' yayınlandığı döneme gerek oyucu kadrosu gerekse konusuyla damga vurmuştu. Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı sevilen dizide küçük kardeşlerden Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu, şimdiki halini görenler gözlerine inanamadı. Dizi yayınlanırken küçük bir kız olan Selimoğlu, artık kocaman bir gevç kız oldu. İşte Zeynep Selimoğlu'nun herkesi etkileyen son hali...

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu son halini görenler gözlerine inanamadı!

Fatih Aksoy'un yapımcılığını, Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğunda yer aldığı Bizim Hikaye dizisinin çocuk oyuncuları kocaman oldular.

Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı sevilen dizide küçük kardeşlerden Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu son hali ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Amerika'nın fenomen dizilerinden olan Shameless'ten uyarlanan 'Bizim Hikaye' dizisi oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla izlenme rekorları kırmıştı.

Dizinin çocuk oyuncuları merak konusu oldu Dizinin oyuncularının çoğu farklı projelerde ekran serüvenine devam ederken, ekranlardan uzak kalan çocuk oyuncularının son halleri merak konusu oldu.

Özellikle dizide Kiraz karakterini canlandıran çocuk oyuncu şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

Muhteşem değişimi göz kamaştırdı İşte dizinin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu'nun muhteşem değişimi...

Eğitimi için oyunculuğa ara verdi Şimdilerde 14 yaşında olan güzel oyuncu eğitimi nedeniyle bir süre ekranlara ara verse de 'Bizim Hikaye'den sonra başka projelerde de yer aldı.

Netflix'te yer alacağı konuşuldu Bir ara Netfilix'te çekileceği duyurulan Andropoz isimli dizide 'Sıla' karakterine hayat vereceği ile gündeme gelmişti.