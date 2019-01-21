Bizim Hikaye'ye yeni oyuncu geldi!

3 haftalık uzun bir aranın ardından FOX'un sevilen dizisi Bizim Hikaye 54. yeni bölümü ile yeniden ekrana gelecek. Büyük sürprizlerle başlayacak olan diziye yeni katılan oyuncu ise seyirciyi şaşırttı.

Seyirciyi büyük sürprizlerin beklediği diziye yeni katılan oyuncu Nurberfin Çiroğlu'nu çok şaşırtacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI'NDAN FLAŞ TRANSFER

Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde Hande karakterine hayat veren Nurberfin Çiroğlu, flaş bir kararla Bizim Hikaye dizisine transfer oldu. 54. bölümden itibaren dizinin kadrosuna dahil olan oyuncu izleyiciyi bu kez ters köşe yapacak.

BARIŞ'IN KARDEŞİ MERVE

Nurberfin Çiroğlu Bizim Hikaye dizisinde Barış'ın kardeşi Merve karakterine hayat verecek. Yıllar sonra ortaya çıkan Merve'nin amacı babasını bulmak ve bunun için Barış'ın bildiklerinden yararlanmak.

DİZİYE NASIL DAHİL OLACAK?

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın oynadıkları dizinin sezon arasından önceki son bölümünde, Filiz ve Barış kapıyı açtıklarında şaşkınlıkla kalakalmışlardı.

Gelen kişinin Nihal olduğu sanılıyordu ama bambaşka bir kişi çıktı. Bugüne kadar varlığından haberdar olmadığımız Barış’ın kardeşi Merve çıkageldi!



