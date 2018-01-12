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Bizim Hikaye'de Barış, Filiz’i düğünden kaçırdı!

BİZİM HİKAYE HABERLERİ | 12.01.2018 01:47 | Son Güncelleme 4 saat önce

Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye'nin 17. bölümünde Barış, Cemil ile zoraki bir evlilik yapan Filiz'i düğün salonundan kaçırdı.

Bizim Hikaye'de Barış, Filiz’i düğünden kaçırdı!

Bizim Hikaye'nin Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, Barış hırsızlık yaptığını Filiz'e itiraf etti. Barış'a güveni kalmayan Filiz, yetiştirme yurdunda kalan kardeşlerini yanına alabilmek için Cemil ile evlendi. Barış nikahın olmaması için salona geldi ancak imzalar çoktan atılmıştı. Barış, evlenen Filiz'i bayıltarak salondan kaçırdı.

Barış büyük sırrını sonunda itiraf eder. Bu durum Filiz ile birlikte herkesi derinden sarsar. Ortaya çıkan gerçekler göz ardı edilecek gibi değildir. Filiz artık üst üste gelen yalanlardan yıkılır ve bir süre kafasını dinlemek ister. Bu sırada tüm aile başına bir şey geldiğini düşündükleri Filiz’i aramaya koyulur.

Filiz’in halinden kendini sorumlu tutan Barış’ın başına korkunç bir olay gelir. Bu olay herkesin onun hakkında endişelenmesine ve belki de Filiz’in incinen duygularının yeniden açığa çıkmasına sebep olacaktır.

Çocukları geri almak için Filiz’in yapabileceği tek bir şey kalmıştır: Cemil ile evlenmek. Fakat bu durum başta Barış olmak üzere kimsenin içine sinmemektedir. Bu evlilik olacak mı yoksa Filiz her şeye rağmen Barış’a dönecek midir? Fikri tam da rahata erdiğini düşünürken yeni bir sorunla sarsılır. Bu şimdiye kadar başına gelen en ciddi durum olabilir. Fikri bundan kolay sıyrılacak gibi görünmemektedir.

Hikmet ve Rahmet Barış’ın büyük sırrıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken aynı zamanda Cemil’in onları nasıl kullandığının da farkına varırlar. Çocukların Barış ve Cemil’e karşı duyguları değişecek midir? Muazzez’den gelen beklenmedik hediye ile yeni bir merak bulan Hikmet’in Esra’ya olan duyguları da yavaş yavaş değişmeye başlar. Sırrını öğrenen Filiz’i kaybetmemek için her yolu denemeyi göze alan Barış için zaman daralmaktadır. Sevdiği kadını geri kazanmak için son hamlesi ne olacaktır?

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